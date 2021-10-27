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الأربعاء، 27-10-2021 02:54 م

فوائد فاكهة البوملي

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الوكيل الإخباري - البوملي من أكبر ثمار الحمضيات حجما، وقد يصل وزن الثمرة إلى 10 أرطال. والثمرة ذات قشرة سميكة خضراء ومنعشة جدا.

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ويقال أن شجرته تزرع أساسا في دول الشرق، مثل الصين واليابان، وبسبب فوائدها العديدة تعتبر هذه الشعوب أن البوملي ثروة كبيرة.  

 

فوائد فاكهة البوملي:

1- الحماية من التهاب المسالك البولية 

ويكمن السبب في احتواء البوملي على فيتامين C، الذي يرفع من مستوى الحموضة في البول مشكلاً بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية. 

 

2- تعزيز صحة القلب
تحتوي فاكهة البوملي على مستويات عالية من البوتاسيوم الضروري للقلب وصحته، خاصة من أجل تنظيم مستويات ضغط الدم والتقليل من مستويات الكوليسترول السيء في الجسم، ما يعني التقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. 

 

3- خفض خطر الإصابة بالالتهابات
ثمار البوملي قادرة على تحفيز الأجسام المضادة والخلايا المناعية في الجسم من أجل محاربة البكتيريا المختلفة. 

 

4- محاربة السرطان
ثمار البوملي غنية جداً بالفلافونويد، وهي مضادات أكسدة تساعد في خفض خطر الإصابة بسرطان البنكرياس والثدي.

 

5- الحفاظ على شباب البشرة 
تحتوي البوملي على مستويات عالية من فيتامين A، الذي يساعد في تحسين تدفق الدم إلى سطح الجلد بهدف التقليل من ظهور التجاعيد.

 

6- علاج حب الشباب
يساعد تناول البوملي بانتظام في علاج مشكلة حب الشباب، بل ومنع ظهوره أصلا. 

 

7- نمو الشعر
تحتوي البوملي على مغذيات ضرورية للشعر مثل فيتامينات A وC وB والزنك، والتي تلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة الشعر وتحفيز نموه وزيادة كثافته.

 

8- محاربة القشرة
المستويات العالية من الماء في البوملي تساعد في الحفاظ على رطوبة فروة الرأس، ووجود فيتامين C يساهم في محاربة القشرة في حال ظهورها.

 

المصدر - العين الإخبارية 

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