فوائد لا تتوقعها عند استنشاق بخار الماء والملح

الوكيل الإخباري _ يعد استنشاق بخار الماء والملح من اكثر العلاجات المنزلية يفضلها الكثير والتي تساعد على الاسترخاء وإرخاء العضلات ، تعرف على ابرز فوائد استنشاق بخار الماء والملح :
يعتبر علاج فعال لمشاكل الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى انه يساهم في تنظيم وظائف الجسم ، وتحسين مستويات الطاقة ، وتعزيز المزاج ، وتخفيف آلام العضلات، والمساعدة في شفاء التهاب المفاصل.
كما انه يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم.
ويساهم في تقليل الالتهاب وتخفيف المخاط في الرئتين ، وتحسين الأعراض الناجمة عن الحساسية واحتقان الجيوب الأنفية والربو والتهاب الشعب الهوائية.
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المصدر : الامارات نيوز
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