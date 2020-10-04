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الأحد، 04-10-2020 10:23 ص

فوائد لا تتوقعها عند استنشاق بخار الماء والملح

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الوكيل الإخباري _ يعد استنشاق بخار الماء والملح من اكثر العلاجات المنزلية يفضلها الكثير والتي تساعد على الاسترخاء وإرخاء العضلات ، تعرف على ابرز فوائد استنشاق بخار الماء والملح :

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يعتبر علاج فعال لمشاكل الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى انه يساهم في تنظيم وظائف الجسم ، وتحسين مستويات الطاقة ، وتعزيز المزاج ، وتخفيف آلام العضلات، والمساعدة في شفاء التهاب المفاصل.

 

كما انه يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم.


ويساهم في تقليل الالتهاب وتخفيف المخاط في الرئتين ، وتحسين الأعراض الناجمة عن الحساسية واحتقان الجيوب الأنفية والربو والتهاب الشعب الهوائية.


المصدر : الامارات نيوز 

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