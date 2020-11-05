فوائد لا تتوقعها لـ ماء الثوم المنقوع

الوكيل الإخباري _ يعد الثوم واحد من الأطعمة المفيدة والتي تساعد في الحفاظ على الصحة، ويعمل على تنشيط الدورة الدموية ، وينصح الخبراء بتناول كوب من منقوع ماء الثوم ، نظرا لما يحتويه من مركبات ذات خصائص طبية قوية ناتجة عن مركبات الكبريت .

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تعرف على ابرز فوائد ماء الثوم:





رفع المناعة ومحاربة الأنفلونزا



يقاوم الثوم نزلات البرد

يحتوى على مكملات تعزز وظيفة جهاز المناعة

خفض ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية



محاربة الشيخوخة



خفض الكوليسترول



التخلص من فراغات الشعر



يساعد على نمو الشعر من الجذور حتى الأطراف .

المصدر : الامارات نيوز

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