فوائد لا تعلمها لـ عصير البقدونس

الوكيل الإخباري _ لا تقتصر استخدامات البقدونس على الطعام فقط بل انه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم ، اذ يمكن تناوله كـ مشروب ، تعرف على ابرز الفوائد التي يقدمها مشروب البقدونس :
1-يعالج المسالك البولية ويحمى من الإصابة بأمراض الكلى
2-يمنع من احتباس الماء داخل الجسم ، الذي يسبب بزيادة الوزن
3-يقلل من نسب الإصابة بـ ألزهايمر
4-يحمي من الإصابة بأمراض التهابات المفاصل والعظام
5-يحتوي على مواد تساعد على التخلص من مشاكل الجهاز التنفسي
6-يحمي من تشوهات الأجنة
7-يمنع من خطر الإصابة بالأنيميا وفقر الدم
8-يساعد على تحسين اضطراب هرمونات الغدة الدرقية
المصدر : الامارات نيوز