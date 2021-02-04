فوائد لا تعلمها لـ عصير البقدونس

الوكيل الإخباري _ لا تقتصر استخدامات البقدونس على الطعام فقط بل انه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم ، اذ يمكن تناوله كـ مشروب ، تعرف على ابرز الفوائد التي يقدمها مشروب البقدونس :

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1-يعالج المسالك البولية ويحمى من الإصابة بأمراض الكلى



2-يمنع من احتباس الماء داخل الجسم ، الذي يسبب بزيادة الوزن



3-يقلل من نسب الإصابة بـ ألزهايمر



4-يحمي من الإصابة بأمراض التهابات المفاصل والعظام



5-يحتوي على مواد تساعد على التخلص من مشاكل الجهاز التنفسي



6-يحمي من تشوهات الأجنة



7-يمنع من خطر الإصابة بالأنيميا وفقر الدم



8-يساعد على تحسين اضطراب هرمونات الغدة الدرقية



المصدر : الامارات نيوز



