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الخميس، 04-02-2021 02:00 م

فوائد لا تعلمها لـ عصير البقدونس

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الوكيل الإخباري _ لا تقتصر استخدامات البقدونس على الطعام فقط بل انه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم ، اذ يمكن تناوله كـ مشروب ، تعرف على ابرز الفوائد التي يقدمها مشروب البقدونس :

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1-يعالج المسالك البولية ويحمى من الإصابة بأمراض الكلى

2-يمنع من احتباس الماء داخل الجسم ، الذي يسبب بزيادة الوزن

3-يقلل من نسب الإصابة بـ ألزهايمر

4-يحمي من الإصابة بأمراض التهابات المفاصل والعظام

5-يحتوي على مواد تساعد على التخلص من مشاكل الجهاز التنفسي

6-يحمي من تشوهات الأجنة

7-يمنع من خطر الإصابة بالأنيميا وفقر الدم

8-يساعد على تحسين اضطراب هرمونات الغدة الدرقية

 

 

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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