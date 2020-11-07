فوائد مدهشة لـ العسل الجبلي .. ابرزها تفتيح لون العينين

الوكيل الإخباري _ يعد العسل الجبلي او ما يعرف بـ "السدر الجبلي" احد انواع العسل التي لا يحظى بشعبيّة كبيرة في الثقافات الغربيّة على الرغم من الفوائد العديدة التي يحتويها بالاضافة الى طعمه اللذيذ ، كما انه يعد بديلاً طبيعيّاً رائعاً للتحلية عوضاً عن السكّر .

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تعترف على ابرز فوائد العسل الجبلي :

تقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان.

يساعد العسل على التقليل من التهاب وتهيّج العين.

يعمل على تغيير لون العين بشكل تدريجيّ.

يحتوي على خصائص مضادّة للالتهابات والميكروبات.

يعد علاجاً فعّالاً بشكل مدهش للعديد من أمراض العين.

تخفيف آلام الكتفين والركب والمفاصل.



علاج فقر الدم كونه يحتوي على حمض الفوليك



مفيد في حالات الزكام ونزلات البرد



المصدر : الامارات نيوز

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