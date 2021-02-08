فوائد مدهشة للعنب ستدفعك لتناوله يومياً

الوكيل الإخباري _ كشفت دراسة علميّة حديثة عن اهمية العنب لصحة الجسم ، اذ يحتوي على مركبات طبيعية مفيدة جداً ، تعرف بـاسم “البوليفينول” ، والتي تقلّل من أضرار الأشعة فوق البنفسجية الحادة على الجلد .

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وقد كشفت نتائج الدراسة أنّ تناول كمية كافية ومعتدلة من العنب بشكل يومي تحمي الجلد وتحصّنه من مخاطر الأشعّة فوق البنفسجية الضارة، كما أنّه مضاد للالتهاب ويقي من حروق الشمس.



وأكّد الخبراء المشرفون على الدراسة أنّ العنب يقي من الإصابة بسرطان الجلد الذي يعد من أخطر أنواع السرطانات التي تصيب جسد الإنسان.

المصدر: الامارات نيوز









