الإثنين 08-02-2021
الوكيل الاخباري
 

دعوة من الضمان للاستفادة من إعفاءات وتسهيلات مالية

لجنة الاوبئة : الارقام غير مريحة ويجب اتخاذ هذا الاجراء

لليوم الثاني .. فحوصات كورونا الايجابية بالاردن تفوق 6%

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

قرار عاجل لوزير التربية والتعليم

مواطن يطعن ابنه بسبب خلافات عائلية

تحذير من العودة الى حظر الجمعة الشامل بالاردن

بيان مرتقب من وزارة التربية بعد تسجيل اصابات كورونا بالمدارس

سرقة 30 ألف دينار من محطة محروقات على الدوار السابع

الإثنين، 08-02-2021 01:33 م

فوائد مدهشة للعنب ستدفعك لتناوله يومياً

unnamed


الوكيل الإخباري _ كشفت دراسة علميّة حديثة عن اهمية العنب لصحة الجسم ، اذ يحتوي على مركبات طبيعية مفيدة جداً ، تعرف بـاسم “البوليفينول” ، والتي تقلّل من أضرار الأشعة فوق البنفسجية الحادة على الجلد .

اضافة اعلان
 

 

وقد كشفت نتائج الدراسة أنّ تناول كمية كافية ومعتدلة من العنب بشكل يومي تحمي الجلد وتحصّنه من مخاطر الأشعّة فوق البنفسجية الضارة، كما أنّه مضاد للالتهاب ويقي من حروق الشمس.


وأكّد الخبراء المشرفون على الدراسة أنّ العنب يقي من الإصابة بسرطان الجلد الذي يعد من أخطر أنواع السرطانات التي تصيب جسد الإنسان.

 

المصدر: الامارات نيوز



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1036710941_0_0_1920_1080_1200x0_80_0_1_c8b35bdad7deee3685ecdeb76771eb16

دراسة تكشف فوائد وآثار جانبية لشرب الشاي الأسود

فوائد عصير الجزر_0

فوائد مذهلة لشرب عصير الجزر يوميا

4aaff00a960277f3526d0b3ddaa6acc2

متلازمة التعب المزمن.. ما أسبابها وكيف يمكن التعامل معها؟

804

4 وصفات طبيعية لتفتيت حصوات المرارة

6503616-270955674

علاج منزلي جديد لألم الأسنان المفاجئ!

33dd73589f35bc88458baa8ce656a8534834815b

أشياء نستخدمها يوميا وهي شديدة الاتساخ والعدوى!.. تعرف عليها