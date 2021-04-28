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الأربعاء، 28-04-2021 02:27 م

فوائد مذهلة لتناول البطيخ مع بذوره !

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الوكيل الاخباري - يستهلك البطيخ على نطاق واسع ويفضله الكثير من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، وهو من أشهر الفواكه الصيفية المنعشة والمرطبة للجسم، والمعروف أيضا بفوائده الصحية الذهبية.

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يحتوي البطيخ على بذور كبعض أصناف الفواكه الأخرى مثل العنب والتفاح، ويمتنع الكثير من الأشخاص عن تناول تلك البذور لأسباب عديدة أحدها مرارة طعمها ولكن بحسب ما نشره موقع "ميديك فوريوم" الطبي الروسي، فإن تلك البذور لها دورها في تعزيز صحة الجسم أيضا.

 

أفاد الخبراء بأن التخلص من بذور البطيخ يعني فقدان العناصر الغذائية الهامة والضرورية الموجودة فيها.

وأشار الخبراء إلى أن تلك بذور تعد مصدرا جيدا للعديد من المعادن، بما في ذلك المغنيسيوم والحديد، بالتالي لها قدرة على تعزيز المناعة بشكل مثالي وتساعد في التحكم بمستويات ضغط الدم، ولا يقتصر الأمر على تلك العناصر فحسب، بل تحتوي أيضا على الزنك وحمض الفوليك والكالسيوم.


وتحتوي تلك البذور أيضا على المنغنيز والنحاس والبوتاسيوم، وهذا ما يجعلها تمنحك عظام أقوى وأمتن، إذ تساعد هذه المعادن في تحسين كثافة العظام، كما يمكن للمغذيات الدقيقة الموجودة فيها أن تعزز عملية التمثيل الغذائي.


ولهذا، أكد الخبراء أنه من أجل الحصول على أقصى استفادة، يجب عدم بصق بذور البطيخ أو إزالتها مسبقا، بل يجب تناولها ومضغها جيدا، ويمكن أيضا قلي تلك البذور في الزيت قليلا واستخدامها في السلطات أو العصائر.

 

سبوتنيك

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