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الجمعة، 26-02-2021 01:47 م

فوائد مذهلة لتناول الكاكاو كل يوم

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الوكيل الاخباري - كشفت الدكتورة فيكتوريا غونتشار، خبيرة التغذية وأخصائية الغدد الصماء، فوائد الكاكاو في تخفيض مستوى ضغط الدم وتقوية العظام والتخلص من الكآبة.

وتشير الدكتورة، إلى أن متوسط احتواء الكاكاو على السعرات الحرارية هو 165 كيلوسعرة، و12 غراما بروتينات 9 غرامات كربوهيدرات و53 غراما من الدهون. لذلك فإن جميع المنتجات المصنوعة من الكاكاو تحتوي على سعرات حرارية عالية، فمثلا كوب الكاكاو المحضّر مع حليب نسبة الدسم فيه 2.5% يحتوي على 300 كيلو سعرة.

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وتنصح الخبيرة بتناول كوب واحد من الكاكاو المغلي بالماء كل يوم، دون الحاجة إلى إضافة السكر. وذلك للأسباب التالية:

1 - الوقاية من الاكتئاب.

2 - يخفض مستوى ضغط الدم.

3 - يساعد على الحمل.

4 - يحد من الشهية.

5 - يقوي العظام.

 

وتضيف الخبيرة، ولكن مع ذلك هناك أشخاص يكون الكاكاو مضرا لهم. هؤلاء الأشخاص هم من يعانون من التهابات في المعدة مع ارتفاع الحموضة، وكذلك قرحة المعدة. لأن الكاكاو يحفز إفراز عصير المعدة، وبالتالي يؤدي إلى تفاقم هذه الأمراض. كما أن الكاكاو غني بالبيورينات، لذلك لا ينصح المصابين بالنقرس بتناوله.

 

روسيا اليوم

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