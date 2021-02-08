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الإثنين، 08-02-2021 03:30 م

فوائد مذهلة لشرب عصير الجزر يوميا

فوائد عصير الجزر_0


الوكيل الاخباري - ينصح خبراء التغذية بتناول الجزر لاحتوائه على عناصر غذائية تمنح الجسم العديد من الفوائد للحفاظ على الصحة والجمال.

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وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، فإن عصير الجزر الغني بمضادات الأكسدة، وفيتامين "أ" وفيتامين "ج"، يغذي البشرة ويحميها من بعض الأمراض.

 

وجاءت فوائد عصير الجزر التي رصدها الموقع كالتالي:
- الوقاية من التهابات الجلد:
يساعد تناول عصير الجزر في تقليل مخاطر إصابة البشرة ببعض الأمراض مثل: الطفح الجلدي أو الصدفية.
وبالإضافة لدوره في تجميل مظهر البشرة، لاحتوائه على فيتامين "ج"، فإنه يساعد في الشفاء السريع من الجروح الخارجية والصدمات النفسية.
كما أن احتواء عصير الجزر على البيتاكاروتين يقلل من الإصابة بالتهاب الجلد.


- الوقاية من الإكزيما:
نظرا لاحتواء عصير الجزر على فيتامين "أ"، فإنه يلعب دورا هاما في الحماية من الإكزيما.


- حماية الجلد من أشعة الشمس:
يساعد احتواء عصير الجزر على فيتامين "أ"، والبيتا كاروتين، على حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية.
ولعصير الجزر فوائد أخرى، حيث يقلل من خطر الإصابة بالسرطان لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية الهامة والفيتامينات المختلفة.

 

سبوتنيك

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