فوائد مذهلة لـ عصير البصل مع الليمون

الوكيل الإخباري _ يعد عصير البصل والليمون من المشروبات الغير شائعة الا انها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية ، والتي يمكن استخدامها على الشعر للتخلص من تساقط الشعر وتعزيز نموه ، تعرف على ابرز فوائد عصير البصل مع الليمون :
1- يقوي مناعة الجسم.
2- ينظّم نسبة السكر في الدم.
3- يحمي من الإصابة بمرض السرطان.
4- يعزز عملية الهضم.
5- يقي من الإصابة بالإمساك والإسهال.
6- يقلل الالتهابات ويعالجها.
7- يعالج تساقط الشعر.
8- يعالج مشاكل فروة الرأس القشرة.
9- يزيد حرق السعرات الحرارية.
10- يخفف أعراض الأنفلونزا، والسعال، والبرد، والتهاب الشعب الهوائية.
11- ينظم ضربات القلب.
12- يقضي على ديدان الأمعاء، كونه يعتبر مضادًا للجراثيم.
13- يعالج صعوبة التنفس .
14- يعالج مشاكل اللثة والأسنان.
15- يعالج حب الشباب.
المصدر : الامارات نيوز