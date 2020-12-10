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الخميس، 10-12-2020 04:50 م

فوائد مذهلة لـ عصير البصل مع الليمون

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الوكيل الإخباري _ يعد عصير البصل والليمون من المشروبات الغير شائعة الا انها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية ، والتي يمكن استخدامها على الشعر للتخلص من تساقط الشعر وتعزيز نموه ، تعرف على ابرز فوائد عصير البصل مع الليمون :

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1- يقوي مناعة الجسم.


2- ينظّم نسبة السكر في الدم.

 

3- يحمي من الإصابة بمرض السرطان.

4- يعزز عملية الهضم.

 

5- يقي  من الإصابة بالإمساك والإسهال.


6- يقلل الالتهابات ويعالجها.


7- يعالج تساقط الشعر.


8-  يعالج مشاكل فروة الرأس القشرة.


9- يزيد حرق السعرات الحرارية.


10- يخفف أعراض الأنفلونزا، والسعال، والبرد، والتهاب الشعب الهوائية.


11- ينظم ضربات القلب.


12- يقضي على ديدان الأمعاء، كونه يعتبر مضادًا للجراثيم.


13- يعالج صعوبة التنفس .


14- يعالج مشاكل اللثة والأسنان.


15- يعالج حب الشباب.


المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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