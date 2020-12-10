فوائد مذهلة لـ عصير البصل مع الليمون

الوكيل الإخباري _ يعد عصير البصل والليمون من المشروبات الغير شائعة الا انها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية ، والتي يمكن استخدامها على الشعر للتخلص من تساقط الشعر وتعزيز نموه ، تعرف على ابرز فوائد عصير البصل مع الليمون :

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1- يقوي مناعة الجسم.



2- ينظّم نسبة السكر في الدم.

3- يحمي من الإصابة بمرض السرطان.



4- يعزز عملية الهضم.

5- يقي من الإصابة بالإمساك والإسهال.



6- يقلل الالتهابات ويعالجها.



7- يعالج تساقط الشعر.



8- يعالج مشاكل فروة الرأس القشرة.



9- يزيد حرق السعرات الحرارية.



10- يخفف أعراض الأنفلونزا، والسعال، والبرد، والتهاب الشعب الهوائية.



11- ينظم ضربات القلب.



12- يقضي على ديدان الأمعاء، كونه يعتبر مضادًا للجراثيم.



13- يعالج صعوبة التنفس .



14- يعالج مشاكل اللثة والأسنان.



15- يعالج حب الشباب.



المصدر : الامارات نيوز







