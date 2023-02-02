فوائد وأضرار تناول التمر خلال الحمل

الوكيل الإخباري- يزوّد التمر الحامل بالسكريات سريعة الامتصاص والطاقة، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن والمغذيات، لذلك هو أفضل من الحلويات المصنّعة.



ومن أهم المغذيات التي يوفرها التمر حمض الفوليك، الضروري للنمو السليم للجنين خلال الأشهر الأولى من الحمل.

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وإلى جانب السكريات، يحتوي التمر على ألياف وبروتين وحديد وبوتاسيوم ومغنيسيوم.



وتمتد فوائد التمر إلى مرحلة الولادة، فهو يحتوي على أحماض دهنية قد تُنتِج البروستاغلاندين، والذي يلعب دوراً أساسياً في نضوج عنق الرحم، فيساهم تناوله في مرحلة متأخرة من الحمل في تقصير طول مدة المخاض.



لكن لا ينبغي الإفراط في تناول التمر، لأنه قد يساهم في زيادة غير مطلوبة من الوزن، أو ارتفاع نسبة السكر بالدم.

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