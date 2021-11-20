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السبت، 20-11-2021 07:34 ص

فيتامين يسبب نقصه جلطة دماغية

فايتمن


الوكيل الإخباري -وجد الباحثون في جامعة جونز هوبكنز أن انخفاض مستويات "فيتامين د" يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حسب صحيفة "إكسبرس".

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كما لاحظ الخبراء، فإن هذا المركب العضوي ضروري لعمل العديد من الأنظمة الرئيسية في جسم الإنسان - من المناعة إلى التمثيل الغذائي للعظام.


ويرتبط "فيتامين د" أيضًا بصحة القلب والأوعية الدموية: حيث يؤدي نقصه إلى مضاعفة خطر حدوث اضطراب حاد في إمدادات الدم إلى الدماغ، وفقًا للمقال.


يتكون هذا المكون في بشرة الجلد تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية، لذلك لوحظ نقصه في المملكة المتحدة والبلدان المماثلة، حيث يوجد القليل من ضوء الشمس. وقال الأطباء إنه في أشهر الشتاء، يمكن الحصول على المادة المفيدة عن طريق تناول الأسماك الدهنية والبيض وكبد البقر واللبن.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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