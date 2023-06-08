في اليوم العالمي لمكافحة أورام الدماغ .. اليك طرق الوقاية !

الوكيل الإخباري- قال البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، أخصائي الأورام في روسيا أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بأورام الدماغ بنسبة 30%.

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وأشار الأخصائي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة أورام الدماغ الذي يصادف 8 من حزيران ، إلى أن هذه الأورام يمكن أن تكون حميدة وقد تكون خبيثة، وتتميز الأورام الخبيثة بنموها السريع في الأنسجة.



وقال: "إذا تحدثنا عن الوقاية من هذه الأورام فيجب قبل كل شيء اتباع نمط حياة صحي، يتضمن ممارسة نشاط بدني معتدل، وراحة كافية، والتخلي عن العادات السيئة.



ووفقًا له، الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بورم في الدماغ هي الصداع والتقيؤ غير المرتبط بتناول الطعام والدوخة والتشنجات ونوبات الصرع وضعف العضلات والتوتر وضعف السمع ومشكلات في البصر والهلوسة السمعية والذوقية، فضلًا عن الاضطرابات النفسية.

الكونسلتو الطبي

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