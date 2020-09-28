قائمة بأفضل العصائر لعلاج فقر الدم

الوكيل الأإخباري _ يعد نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص والتي تؤثر على الدم، ويعتبر الحديد من أهم العناصر التي تؤثر على نسبة الهيموجلوبين بالدم ، ما يتسبب باعاقة انتقال الأكسجين إلى أعضاء الجسم ، لذلك لا بدّ لنا من تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة للجسم.

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تعرف على ابرز العصائر الطبيعية التي تساهم في علاج فقر الدم :

عصير الرمان

يحتوي الرمان على نسبة عالية من مادة الحديد، الأمر الذي يساعد في علاج الكثير من حالات الأنيميا وفقر الدم وزيادة نسبة الهيموجلوبين بالدم، إضافة إلى تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم. لذلك يُنصح بالإنتظام بشرب عصير الرمان بشكل يومي، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الأنيميا.



عصير الطماطم

الطماطم غنية جداً بالكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان بشكل عام، ولتقوية الدم في الجسم بشكل خاص، فهي تحتوي على الكاروتينات مثل الألفا والبيتا كاروتين والليكوبين واللوتين، كما أنها مصدر مهم للحديد وفيتامين سي ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، ولهذا يوصى بتناول كوب من عصير الطماطم بشكل يومي للمصابين بالأنيميا وفقر الدم.



عصير البنجر

مما لا يعرفه الكثيرون، أن البنجر يعتبر من أكثر النباتات التي تحتوي على الكثير من مادة الحديد، وهذا أمر كافٍ ليكون مصدراً مهماً لتقوية الدم والوقاية من الإصابة بأمراض فقر الدم والأنيميا. إذ أن تناول البنجر أو شرب عصير البنجر يعزز نسبة الهيموجلوبين في الجسم، ويمد الجسم بالكثير من العناصر المهمة التي يحتاج إليها.



عصير الكيوي

بنسب عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، يعتبر عصير الكيوي من أكثر العصائر التي تساعد جسم الإنسان على مقاومة الالتهابات. كما أن له دور مهم في تقوية الدم بشكل جيد، مما يساعد على الوقاية من أمراض الأنيميا وفقر الدم والمساعدة على علاجها.



مشروب الأعشاب

الأمر بسيط.. ما عليكم سوى خلط ملعقة كبيرة من الزعتر وملعقة كبيرة أخرى من البابونج وملعقة كبيرة ثالثة من النعناع، ثم غليهم في كمية من الماء على النار لمدة لا تزيد عن الـ 10 دقائق، ومن ثم تناول هذا الخليط وجبة الغذاء، وهذه الأعشاب الثلاثة، معروفة باحتوائها العناصر الغذائية المهمة التي تساعد على علاج فقر الدم.

المصدر : الامارات نيوز

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