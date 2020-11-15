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الأحد، 15-11-2020 01:29 م

قرحة المعدة.. أسبابها وأعراضها

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الوكيل الإخباري _ تعد قرحة المعدة من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص والتي تحدث بسبب تآكل أو ثقب في طبقة الغشاء المخاطي للمعدة ، وهناك العديد من الاسباب التي تؤدي لتقرح المعدة :

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- يعد التوتر العصبي من مسببات قرحة المعدة  .

 

- الاستخدام المزمن للأسبرين ومضادات الالتهابات .

 

- التدخين.


وهناك العديد من الاعراض التي تنذر باصابتك بقرحة المعدة :

 

عدم الراحة بين الوجبات أو أثناء الليل وعدم الراحة عند الأكل أو الشرب.

آلام المعدة التي توقظك في الليل .

 

والشعور بالشبع بسرعة وانتفاخ أو حرقة أو ألم خفيف في معدتك.

المصدر : الامارات نيوز

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