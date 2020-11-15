قرحة المعدة.. أسبابها وأعراضها

الوكيل الإخباري _ تعد قرحة المعدة من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص والتي تحدث بسبب تآكل أو ثقب في طبقة الغشاء المخاطي للمعدة ، وهناك العديد من الاسباب التي تؤدي لتقرح المعدة :

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- يعد التوتر العصبي من مسببات قرحة المعدة .

- الاستخدام المزمن للأسبرين ومضادات الالتهابات .

- التدخين.



وهناك العديد من الاعراض التي تنذر باصابتك بقرحة المعدة :

عدم الراحة بين الوجبات أو أثناء الليل وعدم الراحة عند الأكل أو الشرب.

آلام المعدة التي توقظك في الليل .

والشعور بالشبع بسرعة وانتفاخ أو حرقة أو ألم خفيف في معدتك.



المصدر : الامارات نيوز

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