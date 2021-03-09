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الثلاثاء، 09-03-2021 03:12 م

كم تمرة مسموح بتناولها يوميا؟

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الوكيل الاخباري - يعد التمر أحد الأغذية الغنية بالطاقة والتي تزود الجسم بالعديد من الفيتامينات، فضلا عن احتوائه على ما لا يقل عن 15 نوعا من المعادن المهمة، إلا أن تناوله الزائد عن الحد ينطوي على خطورة شديدة.

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وكشف الاستشاري السعودي وأستاذ أمراض القلب خالد النمر، عن الحد المسموح به لتناول التمر يوميا.


وقسّم النمر في تغريدات على حسابه في موقع تويتر الأشخاص إلى سليم لكنه خامل بدنيا، وسليم نشط بدنيا، وثالث يعاني من السمنة ولا يمارس أي نشاط بدني.


وقال إنه بالنسبة للشخص السليم الذي لا يمارس أي نشاط بدني ولديه زيادة في الوزن وقابلية للإصابة بداء السكري ينصح ألا يتناول أكثر من 5 تمرات يوميا.


أما الشخص النشط بدنيا وليس لديه سمنة ولا سكري ولا قابلية للسكري فلا حرج عليه من تناول ما يريد من التمر.


ونصح الشخص الذي يعاني من السمنة وسكره التراكمي يزيد عن 7% ولا يمارس أي نشاط بدني بتجنب تناول التمر تماما، حتى يستطيع الوصول لدرجة التحكم بالسكري وإنزال وزنه.

 

وكانت دراسات سابقة أكدت أن تناول ثلاث حبات فقط من التمر يوميا كافية للحصول على الفوائد الجمة للثمرة الصغيرة.

سبوتنيك

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