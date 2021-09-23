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الخميس، 23-09-2021 01:24 م

كيفية التخلص من عصبية الرضيع

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الوكيل الإخباري - العصبية عند الرضع تتسبب في قلق الأمهات وهذا لصعوبة التعرف على أسبابها .

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قد تلاحظ الأمهات أن الطفل يعاني من العصبية أثناء الرضاعة، أو حتى في الأوقات العادية، وقد يرجع هذا إلى العديد من الأسباب المختلفة.

 

ولا بد من معرفة هذه الأسباب للعمل على تجنبها أو إزالتها، والأهم من ذلك أن تتعامل الأم مع عصبية الرضيع بشيء من الهدوء، حتى لا تنتقل هذه العصبية إليها، فاتخذ قرارات خاطئة قد تقودها إلى تصرفات غير سليمة.

 

أسباب العصبية عند الرضع:

- عدم حصول الطفل الرضيع على قسط كاف من النوم مع الخروج به لفترات طويلة خارج المنزل يتسبب في الإصابة بالعصبية.
- الشعور بالجوع وعدم حصول الطفل على كمية كافية من الطعام أو الرضاعة.

- من أهم العوامل التي تتسبب في العصبية هي مرحلة التسنين عند الرضع التي تسبب الألم الشديد مما يجعل الرضيع عصبي.
- خروج الطفل في أماكن جديدة لأول مرة أو أماكن مزعجة قد يتسبب ذلك في قلق الطفل وإصابته بالعصبية.

- إصابة الرضيع بالمغص أو الغازات أو الانتفاخ، والتي تتسبب في العصبية.
- قد يصاب الطفل بالعصبية أثناء الرضاعة عندما يوجد حلمة غائرة عند الأم لعدم استطاعته الرضاعة.
-أيضا من أسباب عصبية الرضيع هو الحفاض المبلل مما يتسبب له في القلق وعدم القدرة على النوم.
- كما قد ترجع العصبية عند الرضع عن طريق هرمونات الأم أثناء الحمل، حيث أن يمكن أن تؤثر الهرمونات المسئولة عن الحالة المزاجية على الجنين.
- يمكن أن تكون العصبية ناتجا عن بعض المشكلات الصحية مثل نقص الحديد والكالسيوم، والتي تؤثر على الرضيع بشكل كبير وقد تتسبب في عصبيته.

 

كيفية التخلص من العصبية عند الرضع:
- من المهم العمل على نظافة الرضيع بشكل مستمر، والتأكد من نظافة الحفاض.
- يجب إرضاع الطفل في أوقات محددة حتى يتم منع شعوره بالجوع والذي يسبب له العصبية.
- الحرص على إبعاد الرضيع عن الأماكن المزعجة والتي بها صخب وضوضاء.

- تحديد مواعيد لنوم الرضيع والحصول على عدد الساعات المناسبة للنوم، على أن يكون مكان النوم خالي من الضوضاء ومعتم.
- في الطقس البارد يجب أن لا يتم إلباس الطفل قطع كثيرة من الملابس والتي تجعله يشعر بالضيق.
- عند ملاحظة عصبية الرضيع يمكنك حمله وهزه بلطف حتى يتم تهدئة الطفل والتقليل من الحركات العصبية التي يقوم بها.
- كما يمكنك جعل الرضيع ينام على بطنه مع الربت على الظهر برفق، وهذا يعمل على تخفيف المغص إذا كان يعاني منه والذي يعتبر من أسباب العصبية.
- دلكي جسم الرضيع بكمية قليلة من زيت الزيتون، مما يساعد على شعوره بالاسترخاء.

 

المصدر - العين الإخبارية 

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