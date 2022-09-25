كيفية الحصول على جسم رشيق

الوكيل الإخباري - الحصول على جسم رشيق وقوام مثالي، هدفُ غالبية النساء حول العالم، وخصوصاً المقبلات على الزواج، ومع اختلاف وتعدد وسائل الوصول إلى هذه الغاية، يقع البعض في حيرة أثناء اختيار الطريقة المثالية للوصول إلى الرشاقة.

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1- اشربي الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، ويساعد في التخلص من السموم في الجسم، عن طريق التخلص من الجذور الحرة الضارّة وتقليل الالتهاب.

2- أضيفي البروتين إلى وجباتكِ

تساعد إضافة البروتين إلى كل وجبة، في تحسين كتلة العضلات الهزيلة.. والعضلات القوية المبنية على البروتين، تنقبض وتسترخي للسماح بحدوث الحركات المختلفة للجسم.. وتُظهر الأبحاث أن تناول نظام غذائي غني بالبروتين، يساعد على إنقاص الوزن بشكل أكبر؛ مقارنةً بنظام غذائي قليل البروتين.

3- تناولي الكثير من الفواكه والخضروات



يمكن أن يساعدك زيادة تناول الفواكه والخضروات، على إنقاص الوزن بسرعة؛ فهي غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، كما أن الفواكه والخضروات منخفضة السعرات الحرارية، وتَزيد من الشعور بالشبع، وتقلل من مؤشر كتلة الجسم.



4- جرّبي الصيام المتقطع

يعَد الصيام المتقطع إستراتيجية شائعة لفقدان الوزن بسرعة، ويمكنكِ أن تأكلي أيَّ شيء في وقت محدد من اليوم، ثُم تصومي بقية اليوم، كما يساعد الصيام المتقطع أيضاً على خفض مستويات الكوليسترول الضارّ، والدهون الثلاثية.



5- تجنّبي السكر المضاف

تجنُّب الأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف، يساعد في خسارة الوزن والحصول على جسم رشيق، وأبرز هذه الأطعمة: الصودا، والصودا الدايت، والكعك، والمعجنات، والكب كيك، وشوكولاتة الحليب، والشوكولاتة البيضاء، والحلوى، والفطائر، وأكواب زبدة الفول السوداني، والخبز، والمارشميلو، والأطعمة التي تحتوي على الفركتوز، والسكروز، ومركّبات الكربون الهيدروفلورية.

6- تجنّبي الأطعمة المصنَّعة

تحتوي الأطعمة المصنّعة مثل: السلامي، واللانشون، والأطعمة المجمدة، والأطعمة الجاهزة للأكل، والأطعمة المعلبة، وعصائر الفاكهة والخضروات المعبأة، على كميات كبيرة من الملح والسكر والمواد الحافظة، وعوامل التلوين الاصطناعية.

7- اشربي الكثير من الماء

بقاء الجسم رطباً هو مفتاح إنقاص الوزن، وفي كثير من الأحيان، نخلط العطش بالجوع؛ لذلك شرب الماء عندما تشعرين بالجوع في أوقات غريبة، سيقلل من تناولك للطعام، ويَزيد من تحلل الدهون.

سيدتي

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