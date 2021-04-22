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الخميس، 22-04-2021 02:59 م

كيفية خفض ضغط الدم في خمس دقائق دون دواء

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الوكيل الاخباري - تعتقد طبيبة أمراض القلب الروسية ماريا تشايكوفسكايا أنه يمكن خفض ضغط الدم المرتفع بدون دواء في المنزل عن طريق القيام بتمرين تنفس واحد يوميًا.

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وفقًا للطبيبة، يمكن ضبط الضغط من خلال التنفس البطيئ والعميق. يمكن إجراء التمرين أثناء الجلوس والاستلقاء.


وقالت: "لإشراك الحجاب الحاجز، ضع إحدى يديك على صدرك والأخرى على بطنك بالقرب من السرة. ادخل الهواء ببطء وعمق من خلال أنفك بحيث يصبح بطنك مدورا وينكمش أثناء الزفير. في هذه الحالة، يجب ألا تتحرك اليد الموجودة في الأعلى. ركز تمامًا على تنفسك: تنفس ببطء وبعمق.

 

عليك أن تتنفس ست مرات في الدقيقة: هذه خمس ثوان من الشهيق، ثم خمس ثوان من الزفير".


تعتقد تشايكوفسكايا أن هذا التمرين يجعل من الممكن تشغيل النظام الداخلي لتنظيم ضغط الدم من خلال الجهاز العصبي. إذا كررت ذلك ثلاث مرات يوميًا لمدة 5 دقائق، فعندئذٍ، وفقًا للطبيبة، يمكن تحقيق نتائج جيدة خلال 1.5 شهر.


وأوضحت أن "الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النظم والتوصيل، والتي تتميز بانخفاض معدل ضربات القلب. وكذلك للأشخاص الذين لديهم انخفاض في معدل ضربات القلب إلى أقل من 55 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة، والذين يشعرون بالضيق في نفس الوقت لا يجب عليهم القيام بذلك بمفردهم".

 

سبوتنيك

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