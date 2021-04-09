الجمعة 09-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

عطل مفاجئ في فيسبوك

اصابات بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

عجلون تعلن جاهزيتها للاحتفال باليوم الوطني للعلم

ليبيا: وصول 57600 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا عبر مرفق كوفاكس

الجامعة العربية تبحث إعداد استراتيجية عربية للحصول على لقاحات كورونا

تركيا تسجل حصيلة قياسية بعدد إصابات كورونا اليومية

كندا: سكان أونتاريو يتلقون تنبيهات تطالبهم البقاء في المنازل لتجنب الاصابة بكورونا

بريطانيا: إعطاء نحو 38 مليون جرعة من لقاحات كورونا

الأردن عين ومليكي عين جديد زين احتفالاً بالمئوية - فيديو

اجتماع لمجلس الأعيان الإثنين

الجمعة، 09-04-2021 10:09 ص

كيف تأكل دون أن تسمن.. إليك الطريقة!

7b1f44eb8f8885d68958276288c2da75


الوكيل الاخباري - كشفت اختصاصية التغذية الروسية، إيرينا بيريزنايا، اليوم الجمعة، عن طريقة لتناول الطعام تمنع السمنة.

ووفقا للطبيبة، فإن أهم شيء هي الظروف التي يتناول فيها الشخص الطعام، إذ يزداد وزن الأشخاص الذين يشتت انتباههم بسبب المحفزات الخارجية أثناء تناول الطعام بشكل أسرع.

وأوضحت الطبيبة: "لا يتوجب عليك مشاهدة التلفاز، أو الاستماع إلى الموسيقى. بهذه الطريقة فقط ستفهم كل سحر الطعام، وستشعر بالطعم، وتستمتع بجودة الطعام. في نفس الوقت، تأكل بشكل أبطأ وبقدر ما تحتاج تماما".

اضافة اعلان

الأكل أثناء الوقوف أو الركض ضار جدا أيضا، فالناس في هذه البيئة لا يمضغون الطعام جيدا ويبتلعون قطعا كبيرة؛ نتيجة لذلك، يزداد الحمل على الجهاز الهضمي.


كما أنه، أثناء التنقل، لا يشعر الشخص بالشبع، لذلك يمكنه أن يأكل أكثر بكثير مما يحتاج.


في وقت سابق، قال خبير التغذية، طبيب العلوم الطبية، ميخائيل جينزبورغ، إنه من أجل إنقاص الوزن، من الضروري إعادة بناء الوعي، ووفقا للطبيب يمكنك في غضون شهر، دون الإضرار بالجسم، أن تفقد حوالي كيلوغرامين من الوزن.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
أطعمة

تزيد خطر الإصابة بأمراض مزمنة.. أسوأ 8 أطعمة تأكلها في الصباح

rsz_pain_3-825x510-1

ألم الأسنان قد يكون من أعراض مرض خطير

121-150656-much-yawning-reveals-serious-illnesses_700x400

أمراض خطيرة يمكن أن يشير إليها التثاؤب المتكرر

كم-يعيش-مريض-سرطان-المعدة-المنتشر

كيف نتعرف على إصابة الشخص بالسرطان؟

أفضل-فاكهة-لمريض-السكري

تأثيرها سحري.. أفضل 4 فواكه لمرضى السكري

اعراض-زيادة-اليود-في-الجسم

مشاكل صحية تسببها زيادة أو نقصان اليود في الجسم

أخبار متعلقة
2018_10_31_17_28_34_410

خبيرة.. تناول الطعام الصحي بأي ثمن قد يصبح خطراً

1-1243397

نصائح هامة للتخلّص من الوزن الزائد

798221d0-8f5c-4097-a2f7-295eb3014cb4_16x9_1200x676

خطأ شائع عند استخدام الجل المعقّم يجعله غير فعال

unnamed

للاستيقاظ دون الشعور بالتعب.. تجنب هذه العادات السيئة!

2030323

احذر.. لا تتناول الفاكهة ليلا لهذه الأسباب

مأكولات-للوقاية-من-السرطان2

أفضل المأكولات للحماية من السرطان