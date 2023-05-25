كيف تتعامل مع السعال التحسسي؟

الوكيل الإخباري- يحدث السعال التحسسي عندما يتنفس الشخص مادة مسببة للحساسية، يتعرف عليها جهاز المناعة على أنها خطيرة، على الرغم من أنها ليست كذلك، عادًة ما يكون السعال جافًا وغير منتج مما يعني أنه لا يخرج المخاط.

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نستعرض في التقرير التالي طرق تساعد في علاج السعال الناتج عن الحساسية، وفقًا لـ "Medical news today".



أسباب السعال التحسسي

حبوب لقاح الأشجار والعشب ووبر الحيوانات الأليفة وعث الغبار، أو العفن ليست سوى عدد قليل من مسببات الحساسية التي يمكن أن تسبب سعال الحساسية، ويحتاج الشخص المصاب للتعرف على الأشياء التي تسبب له حدوث أعراض الحساسية، ويستمر السعال التحسسي حتى يتم علاجه أو إزالة مسببات الحساسية التي تسببه.



يحدث السعال التحسسي بسبب رد فعل الجهاز المناعي المفرط تجاه مادة مسببة للحساسية، لا ينتج السعال عن عدوى كما هو الحال عند الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، بل هو عرض شائع للحساسية الموسمية وحمى القش.



عند التعرض لمسببات الحساسية يقوم الجهاز المناعي بإنتاج الجلوبولين المناعي، تطلق هذه المادة تفاعلًا متسلسلًا يبدأ بالخلايا المناعية التي تنفتح وتطلق مادة الهيستامين الكيميائية في مجرى الدم.



الهستامين هو السبب الرئيس لأعراض الحساسية، يتسبب في اتساع الأوعية الدموية الدقيقة وتسرب السوائل إلى الأنسجة القريبة، عندما يحدث هذا في الأنف والجيوب الأنفية يمكن أن يؤدي إلى احتقان وسيلان الأنف.



يحدث السعال المرتبط بالحساسية عندما يخرج هذا المخاط من الأنف وأسفل الحلق، يمكن أن يتسبب التصريف في حكة الحلق، مما يؤدي إلى السعال.



أعراض السعال التحسسي

يمكن أن يسبب السعال التحسسي دغدغة أو تهيج مستمر في مؤخرة الحلق، عادًة ما يكون مصحوبًا بأعراض حساسية أخرى، بما في ذلك:



-سيلان الأنف.



-إحتقان بالأنف.



-العطس.



-تعب.



-الصداع.



بشكل عام السعال المرتبط بالحساسية لا يفرز المخاط أو البلغم لدى بعض الناس، يمكن أن يصبح السعال مزمنًا ويستمر لعدة أسابيع.



قد يكون من الصعب أحيانًا تمييز سعال الحساسية من حالات، مثل الربو أو عدوى الجهاز التنفسي العلوي، يمكن أن تؤدي الحساسية أيضًا إلى الإصابة بالربو، والذي يمكن أن يسبب السعال وصعوبة التنفس، في هذه الحالة قد يعاني الشخص من:



- ضيق في التنفس.



- والصفير الناجم عن تضيق الشعب الهوائية.



كيفية علاج السعال التحسسي

تختلف طرق علاج وإدارة السعال التحسسي من شخص لآخر حسب طبيعة الحساسية وعمر الشخص ومدى تعرضه للمسبب الرئيسي، وويمكنم حصر أبرز الطرق التي تساعد في تخفيف حدة السعال فيما يلي:



-يمكن البدء بمضادات الهيستامين الفموية للمساعدة في علاج أعراض الحساسية.



-تناول الأدوية الطاردة للبلغم لتخفيف البلغم.



-تناول مزيلات الاحتقان.



-تناول بخاخات الستيرويد الأنفية لتخفيف الالتهاب وتيسير التنفس.



-تناول بخاخات ماء البحر المالحة لتنظيف الممرات الأنفية.



وهناك بعض العلاجات الطبيعية للسعال الجاف الذي قد يساعد في علاج السعال التحسسي، يتوفر الكثير منها على شكل أنواع شاي يمكن أن تكون دافئة ومهدئة:



-عسل.



-كركم.



-البردقوش.



-الزنجبيل.



-الزعتر.



لا يمكن دائمًا تجنب الحساسية ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لمحاولة تقليل التعرض لمسببات الحساسية التي تسبب السعال والأعراض الأخرى:



- تحديد المحفزات وتجنبها.



- متابعة أخبار الطقس وتجنب النزول وقت هبوب الرياح أو انتشار الغبار.



- في موسم الحساسية تميل مستويات حبوب اللقاح إلى الارتفاع في الصباح، لذا يمكن تجنب النزول في الصباح أو ارتداء كمامة.



- تنظيف البيت من الغبار باستمرار وتغيير المفارش وتجديد الهواء باستمرار.

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