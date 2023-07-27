كيف تحمي جسدك أثناء قيادة الدراجات النارية؟

الوكيل الإخباري- شدد نادي السيارات "أوروبا" على ضرورة ارتداء ملابس الحماية أثناء قيادة الدراجات النارية والسكوتر، وذلك للحد من خطر التعرض لإصابات في حال وقوع حادث، مشيراً إلى أن خطر التعرض لإصابات يرتفع بدءاً من سرعة 20 كلم/س.



وأوضح النادي الألماني أنه إلى جانب الخوذة، ينبغي أيضاً ارتداء سترة وسروال مزودين بواقيات لحماية المرفق والركبة والظهر عند السقوط، مشيراً إلى أن ملابس الحماية هذه تتوفر بموديلات خفيفة تناسب الصيف.



ولتجنب خطر الحوادث، ينبغي بشكل عام قيادة الدراجة النارية أو السكوتر بطريقة كاشفة للطريق وبسرعة معتدلة، مع مراعاة ترك مسافة أمان كافية مع المركبات، التي تسير في الأمام، كما ينبغي عدم الانشغال بغير أحداث الطريق، وتجنب مناورات التخطي المحفوفة بالمخاطر وعمليات الكبح المفاجئة.

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