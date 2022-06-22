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الأربعاء، 22-06-2022 11:20 ص

كيف تعرف أنك مصاب بحساسية الفول السوداني؟

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الوكيل الإخباري - قالت خبيرة التغذية الألمانية إيفون براون إن الفول السوداني يؤدي إلى استجابات تحسسية لدى بعض الأشخاص فيما يعرف بحساسية الفول السوداني.


وأوضحت براون أن أعراض حساسية الفول السوداني تتمثل في وخز في الفم والحلق وحكة واحمرار وتورم الجلد والطفح الجلدي وآلام المعدة والقيء والإسهال والرشح التحسسي.


وفي الحالات الشديدة يمكن أن يعاني المريض من ضيق التنفس وصدمة تحسسية، والتي تشكل خطراً على الحياة.
ولتجنب هذه المتاعب والمخاطر، يتعين على المريض الاستغناء التام عن الفول السوداني وكذلك الأغذية المحتوية على الفول السوداني.


كما يتعين على المصابين بحساسية شديدة تجاه الفول السوداني اصطحاب طقم الطوارئ معهم دائماً، لا سيما أثناء السفر. ويشتمل طقم الطوارئ على حاقن أدرينالين أوتوماتيكي وكورتيكوستيرويد (في صورة سائلة أو حبوب) ومضاد الهيستامين (في صورة سائلة أو حبوب) للعلاج الفوري.

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