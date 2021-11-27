كيف نقاوم الطعام ونأكل كمية أقل؟

الوكيل الإخباري - يعاني أغلب الأشخاص من صعوبة في مقاومة الطعام أو اتباع نظام صحي سليم. فقد وجدت دراسة أنَّ لدى الناس ميلاً أكبر لاستهلاك الوجبات الخفيفة غير الصحية مقارنة بتلك الصحية.

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وتوصل الباحثون إلى استنتاجاتهم، من خلال إجراء خمس تجارب مختلفة. جلب المتطوعون إلى المختبر حيث كان هناك قطع من الشوكولاتة اللذيذة ذات حجم كبير ومصنوعة من زبدة الفول السوداني. من ثمَّ اختبرت طرق عرض الشوكولاتة ليتبين أنَّه عندما وضعت في علب كبيرة وطلب من المتطوعين الذهاب لتناول ما يحلو لهم، لم يتحرك أحد. ولكن عندما وضعت قطع الشوكولاتة في أكواب صغيرة، وقدمت لهم تبين أنَّ نحو ثلث المشاركين أكلوها.

وتوصلت الدراسة التي نشرت في دورية Marketing Research الى استنتاج يشير الى انه اذا أردنا تناول كميات أقل من الوجبات السريعة يجب تقديم الطعام بطريقة مختلفة تقوم بوضع كميات قليلة وتقسيمها الى أجزاء صغيرة كي نأكل كمية أقل ونشعر بالشبع.

المصدر - لها