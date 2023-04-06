كيف يتناول مريض الضغط المرتفع المخللات بأمان؟

الوكيل الإخباري- من المعروف أن المخللات من الأطعمة الممنوعة لمرضى الضغط المرتفع، نظرًا لمحتواها العالي من الأملاح، ولكن إذا اتبعوا بعض الإرشادات، يمكنهم تناولها بشكل صحي.



في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" نصائح لمرضى الضغط المرتفع عند تناول المخللات، وفقًا لموقع "Cleveland clinic".



نصائح لمرضى الضغط المرتفع عند تناول المخللات

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1- تناول مخلل الخيار

يعد مخلل الخيار من المخللات المفيدة لمرضى الضغط المرتفع، ويرجع السبب إلى انخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحتهم، مثل فيتامين أ وفيتامين ك والألياف ومضادات الأكسدة.



2- تجنب مخلل الشبت

يجب على مرضى الضغط المرتفع الابتعاد عن مخلل الشبت تمامًا، لاحتوائه على ثلثي جرعة الصوديوم الموصى بها على مدار اليوم، مما يؤثر سلبًا على صحتهم عند تناوله.



3- الاطلاع على الحقائق الغذائية

ينبغي على مرضى الضغط المرتفع الاطلاع على الحقائق الغذائية المدونة على عبوات المخلل، لاختيار الأنواع التي تبلغ نسبة الصوديوم المضاف إليها 5% أو أقل.



4- تناول المخللات العادية



هناك نوعان من المخللات، هما:

المخللات المخمرة: تحتوي على مستويات مرتفعة من الصوديوم، ويحظر تناولها في حالة الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



المخللات العادية: عبارة عن خضراوات أضيف إليها التوابل والمحلول الملحي، وهي آمنة لمرضى الضغط المرتفع، بشرط الاعتدال في تناولها.



الكونسلتو الطبي

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