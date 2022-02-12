لا تحب ممارسة الرياضة؟ الحل في 3 ثوان يومياً

الوكيل الإخباري - أجرت جامعة إديث كوان الأسترالية ECU، بالتعاون مع جامعة جامعة نيجاتا اليابانية، للصحة والرعاية NUHW، دراسة جديدة حول تأثير ممارسة الرياضة لمدة لا تزيد عن 3 ثوان يومياً لمدة 5 أيام على مدار شهر كامل ومدى تأثير ذلك على صحة الجسم والعضلات.



وشارك في الدراسة 39 طالباً من الجامعة اليابانية، هم طلاب يتمتعون بصحة جيدة لا يشكون من أي أمراض مزمنة، وقاموا بتطبيق تمرين واحد من انقباض العضلات لمدة 3 ثوان يومياً على مدار شهر كامل بمعدل 5 مرات أسبوعياً.

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وقام 13 طالباً أخرين بالمشاركة في الدراسة، ولكن لم يمارسوا أي تمرينات رياضية طوال المدة المقررة وقام الباحثون القائمون على الدراسة بقياس قوة انقباض العضلات على مدار الشهر.



وجاءت النتائج توضح أن الطلاب الذين مارسوا تمرينات الـ3 ثوان أظهروا قوة في عضلات الجسم مقارنة بالأشخاص الذين لم يقوموا بأداء أي تمرينات رياضية.



وأكد كين نوساكا، من الجامعة الأسترالية وهو الباحث الرئيسي في الدراسة أن النتائج أكدت أن الأشخاص لا يحتاجون لأوقات طويلة لممارسة الرياضة حتى يحظوا بصحة عضلات جيدة، حيث إن التمارين القصيرة مفيدة وفعالة وممارسة تمارين رفع الأثقال لمدة 3 ثوان يومياً هذه المدة كافية للحصول على صحة عضلات قوية.

وتابع البروفيسور نوساكا أن نتائج الدراسة تؤكد أن الوقت القليل في ممارسة الرياضة له تأثير فعال في تعزيز الصحة واللياقة البدنية وأن 3 ثوانِ فقط تمنع من الإصابة بمرض ساركوبينيا sarcopenia وهو عبارة عن شيخوخة العضلات وفقد قوتها مع مراحل التقدم في العمر.

زهرة الخليج