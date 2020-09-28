لعشاق الحلويات والسكريات.. توقف عن الافراط بتناولها فورا!

الوكيل الاخباري - حذرت دراسة طبية بريطانية الأحد، من أن الإفراط في استهلاك الحلويات يؤدي إلى تسريع السمنة، وخاصة في منطقة البطن، ويسبب القلق والشيخوخة المبكرة، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة المبكرة، منبهة من أن الإدمان على السكّر يشبه الإدمان على المخدرات.

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وأشارت الدراسة التي أعدتها خبيرة التغذية والكاتبة البريطانية المعروفة، الدكتورة دنيس كيلي، إلى أن الأشخاص الذين يفكرون بإنقاص

وزنهم، لن يمكنهم ذلك، في حال استمروا في استهلاك الحلويات والسكريات، بكمية تزيد على 30 غراما يوميا.



واضافت "شيء واحد يجب على الأشخاص الذين يسعون إلى إنقاص وزنهم أن يفكروا به، وهو تجنب أو تقليل استهلاك الحلويات والسكريات. صحيح أننا نعشقها ونطلبها ونريدها ونشتاق إليها باستمرار. لكن علينا أن نتذكر أن جميع الدراسات صنفت هذه المواد، على أنها قاتلة، ويمكن أن تسبب الإدمان مثلها مثل المخدرات".



ولفتت إلى أنه ينبغي على جميع الأشخاص الذي تزيد اعمارهم على 11 عاما، أن لا يتناولوا أكثر من 30 غراما يوميا من السكر، والعسل، والشراب المحلى، والحلويات الأخرى، مؤكدة أن زيادة الاستهلاك يسبب تراكم الدهون وتسارع عملية السمنة، بصرف النظر عن النظام الغذائي المتبع، وأنه يصبح من الصعب جدًا، إزالة تلك السمنة وخفض الوزن.



وأضافت: ”إذا كنت تريد خفض وزنك وتحسين مظهرك، مع الحفاظ على الطاقة في جسدك، ما عليك سوى تجنب الحلويات والسكريات بكل انواعها.



ونبٌهت الكاتبة، من أن الاستهلاك المفرط للسكّر يحفز الدم، ويزيد من تدفق الأنسولين في الجسم، ويؤدي إلى تراكم الدهون بشكل كبير، وخاصة في منطقة أسفل البطن.

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