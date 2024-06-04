لفقدان الوزن- إليك أفضل وقت لتناول التفاح

الوكيل الإخباري - يعد التفاح من الفواكه الصيفية المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن متى يمكن تناوله في الرجيم لفقدان الوزن؟

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أفضل وقت لتناول التفاح للتخسيس

يوصي خبراء التغذية بتناول التفاح على معدة فارغة في الرجيم، لأن استهلاكه في هذا الوقت في اليوم يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما يحفز الجسم على حرق الدهون المتراكمة به.

علاوة على ذلك، يُسمح بتناول التفاح لفقدان الوزن قبل الوجبات، لأنه يساعد على التقليل من تناول الطعام، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من الألياف الغذائية، التي تساهم في امتلاء المعدة.



كما يمكن تناول التفاح كوجبة خفيفة في منتصف اليوم عند الشعور بالجوع، لأنه من الفواكه التي تساعد على الشعور بالشبع دون استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.

ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التفاح، يُنصح بعدم تقشيره، لأن نصيب الأسد من الألياف الغذائية الذي يتمتع بها تتركز في قشرته، ولكن يراعى غسله جيدًا بالماء الجاري، للتخلص من الأتربة والمبيدات الحشرية والأسمدة والبكتيريا المتراكمة عليها.



ويعد الشوفان الخيار الأمثل لك، إذا كنت ترغب في تناول التفاح مع طعام آخر، لأنه يساعد على تعزيز قيمته الغذائية، بالإضافة إلى قدرته على تنحيف الجسم.

ورغم فعالية التفاح في إنقاص الوزن ورفع معدل حرق الدهون بالجسم، يجب استهلاكه باعتدال، لأن أليافه الغذائية المرتفعة تشكل ضغطًا كبيرًا على صحة الجهاز الهضمي، مما يزيد من خطر الإصابة بالإمساك وانتفاخ البطن عند الإفراط فيه.

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