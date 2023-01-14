للأطفال والبالغين .. طرق علاج الطفح الجلدي من المنزل

الوكيل الإخباري-تتعدد أسباب الطفح الجلدي التي يمكن أن تحدث في مختلف المراحل العمرية، ويجب تحديد سبب الطفح الجلدي لمعرفة العلاج المناسب، وإلى جانب العلاج الطبي، يمكن تعزيز علاج الطفح الجلدي في المنزل بطرق طبيعية.



فيما يلي أبرز طرق علاج الطفح الجلدي في المنزل:



الكمادات الباردة

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يمكن استخدام الكمادات الباردة في علاج الطفح الجلدي بسبب الحرارة، حيث تساعد البرودة في تخفيف التهيج دون إلحاق الضرر بالجلد، وكذلك تقليل الشعور بالحكة، ويكون ذلك باستخدام الكمادات الباردة المتوفرة في الصيدليات، أو كيس ثلج، أو منشفة قطنية مبللة بماء بارد، واتباع الخطوات التالية:



أحضر الكمادات الباردة أو كيس الثلج، وابدأ في وضعه على المناطق المصابة

بالطفح الجلدي.



ينصح بوضع قطعة قماش على الجلد في حالة استخدام الثلج، إذ لا يفضل وضع الثلج مباشرةً على البشرة.



يمكن تكرار هذه الإجراءات حسب الحاجة، وخاصةً عند التعرض للحرارة، كما يمكن أخذ دش بارد للمساعدة في علاج الطفح الجلدي الحراري.



حمام الشوفان

يعرف الشوفان بخصائصه المضادة لالتهابات الجلد، وذلك لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات مثل زيت اللينوليك (بالإنجليزية: Linoleic Oil) وحمض الأوليك (بالإنجليزية: Oleic Acid)، ولذلك قد يساعد في علاج كثير من المشكلات الجلدية، كما أنه لا يسبب آثار جانبية على البشرة، ولذلك يمكن استخدامه في علاج الطفح الجلدي في المناطق الحساسة أو أي منطقة بالجسم.



ينصح باستخدام دقيق الشوفان الغروي، وذلك بعد إضافته في ماء الاستحمام، إذ يتوفر في عبوات جاهزة لهذا الغرض، أو يمكن طحن دقيق الشوفان العادي في محضر الطعام أو الخلاط الكهربائي، وإضافة كوب واحد منه إلى ماء الاستحمام.



ولاستخدام الشوفان في علاج الطفح الجلدي، ينصح باتباع الخطوات التالية:



ملء حوض الاستحمام بالماء الدافىء.



اضافة كوب واحد أو عبوة واحدة من دقيق الشوفان الغروي في الماء.



الجلوس في الماء لمدة 30 دقيقة.



شطف الجسم بماء فاتر.



زيت جوز الهند

يمكن استخدام زيت جوز الهند أثناء علاج الطفح الجلدي والحكة، إذ يعمل كمرطب للجلد، وهو أمر ضروري أثناء إصابة الجلد بالالتهاب والحكة، كما أنه يمكن أن يخفف البكتيريا.



ولكن يجب التأكد من عدم وجود حساسية تجاه زيت جوز الهند، وذلك من خلال وضعه على منطقة صغيرة في داخل الذراع، والانتظار لمدة 24 ساعة للتأكد من عدم حدوث التهاب.



يمكن وضع زيت جوز الهند على مختلف أجزاء الجسم طالما لا يسبب حساسية.



زيت شجرة الشاي

يتسم زيت شجرة الشاي بخصائصه المطهرة والمضادة للالتهابات، وقد يساهم في علاج الطفح الجلدي وحب الشباب، ولكن ينبغي تخفيف زيت شجرة الشاي قبل وضعه على الجلد، وذلك بمزجه مع بضع قطرات من الزيوت الأخرى الناقلة، مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وكذلك يمكن مزجه مع مرطب الجلد.



يمكن وضع زيت شجرة الشاي المخفف على البشرة بعد الاستحمام، وهو مناسب أيضاً لحكة فروة الرأس.



صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز من طرق علاج الطفح الجلدي المعروفة منذ القدم، إذ أنه يساعد في تهدئة البشرة وتقليل الالتهاب والحكة، ويمكن استخدامه بالخطوات التالية:



وضع كوب إلى كوبين من صودا الخبز في حوض الاستحمام الملىء بالماء الفاتر.

الجلوس في حوض الاستحمام لمدة 10 دقائق.



شطف الجسم جيداً، ثم وضع المرطب المناسب للبشرة.



أيضاً يمكن صنع عجينة من صودا الخبز والماء، ووضعها على المنطقة المصابة بالجلد.



خل التفاح

يمكن أن يساعد خل التفاح في تخفيف الحكة الناتجة عن الطفح الجلدي والمشكلات الجلدية الأخرى، فهو مضاد قوي للميكروبات، ويعمل على تقليل الالتهابات.



ويعد خل التفاح من طرق علاج الحكة في فروة الرأس، وذلك بعد تخفيفه بالماء ووضعه على الجلد، والاستمرار في ذلك لمدة أسبوع، ولكن يحذر استخدامه في حالة وجود خدش أو جرح بالبشرة.



الألوفيرا

تعتبر الألوفيرا من طرق علاج الطفح الجلدي بالأعشاب، إذ أن هلام الصبار يحتوي على خصائص تساعد في تخفيف الحكة الناتجة عن الطفح الجلدي، وذلك عن طريق تقليل الالتهاب والاحمرار.



ولاستخدام الألوفيرا في علاج الطفح الجلدي المفاجىء، ينصح باتباع الخطوات التالية:



غسل المنطقة المصابة وتجفيفها جيداً للحصول على أقصى قدر من الامتصاص.



وضع الألوفيرا على المنطقة المصابة، وفي حالة توفر نبات الصبار، فيمكن فتح الورقة، وكشط الهلام الموجود داخلها، ووضعه مباشرةً على الجلد، ويفضل استخدام الهلام الطازج لأن الألوفيرا يمكن أن يتحلل ويفقد فعاليته بمرور الوقت.



علاج الطفح الجلدي لدى الأطفال

يعتبر الطفح الجلدي عند الأطفال من الأمور الشائعة، سواء طفح الحفاظ للرضع، أو طفح مختلف أنحاء الجلد للأطفال الأكبر سناً.



في الحالات البسيطة والناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة، يمكن علاج الطفح الجلدي للأطفال في المنزل باستخدام قطعة قماش مبللة على الجلد لتقليل الألم والحكة.



أما إذا كان الطفح شديد ومنتشر بشكل كبير، فيجب أخذ الطفل إلى الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.



وفيما يتعلق بطفح الحفاض، فينصح باتباع الإجراءات التالية:



تغيير الحفاضات غير النظيفة في أقرب وقت ممكن، وذلك لتقليل الرطوبة على البشرة، مما يزيد من الطفح الجلدي.



التعامل برفق مع هذه المنطقة، واستخدام الماء والصابون الخالي من الكحول والعطور المخصص للطفل.



السماح للهواء بملامسة جلد المنطقة الحساسة عند الطفل قبل ارتداء الحفاض لأطول فترة ممكنة.



استخدام الكريم المناسب للطفل، والذي يحتوي على أكسيد الزنك، إذ يساعد في الوقاية وعلاج الطفح الجلدي للرضع.





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