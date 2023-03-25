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السبت، 25-03-2023 03:42 م

للأمهات .. متى يمكن لطفلك تركيب تقويم الأسنان؟

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الوكيل الإخباري- تتساءل بعض الأمهات عن العمر المناسب لتقويم الأسنان لدى الأطفال، خوفًا من أن يتم تركيبه في سن مبكرة، مما يعرضهم لبعض الآثار الجانبية.

نوضح في السطور التالية، ما تريدين معرفته عن تقويم الأسنان لدى الأطفال.

موعد تركيب التقويم للأطفال

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قالت الدكتورة مروة عادل، أخصائية طب تجميل الفم والأسنان في مصر ، إن تركيب الأطفال لتقويم الأسنان لا يرتبط بسن معينة، ولكن من يقرر أولًا وأخيرًا هو طبيب الأسنان المتخصص، موضحة أنه على الأم متابعة أسنان الطفل بصفة دورية، مع مراعاة زيارة الطبيب كل 6 أشهر.

مشاكل بالأسنان تستدعي تركيب التقويم
أوضحت عادل، أن تقويم الأسنان هو خير أداة لتعديل شكلها وإعادة ضبطها عند المعاناة من الأعراض التالية:

- وجود أسنان متباعدة عن بعضها البعض أو متزاحمة.

- بروز الأسنان للخارج.

- وجود أسنان زائدة.

- عدم إطباق الأسنان على بعضها بشكل مثالي وسليم.

- تقدم أسنان الفك السفلي عن أسنان الفك العلوي أو العكس.

- وجد العضة المعكوسة.

- التواءات الأسنان.

قد يهمك: هل يجوز خلع الأسنان بعد تركيب التقويم؟

فوائد تركيب تقويم الأسنان
أضافت أخصائية طب تجميل الأسنان، أن الهدف من تركيب تقويم الأسنان هو:

- تجميل الأسنان في المرتبة الأولى والحصول على أسنان أكثر تناسقًا.

- إطباق الأسنان على بعضها البعض بشكل سليم.

- تسهيل مضغ الطعام.

- الحصول على ابتسامة مميزة وأسنان مصفوفة.

أنواع تقويم الأسنان
وتابعت، أن تقويم الأسنان له أنواع، وهي:

- تقويم الأسنان المعدني التقليدي.

- تقويم الأسنان المؤقت للأطفال.

- تقويم الأسنان غير المرئي التقليدي.

- مثبت تقويم الأسنان.

تنظيف تقويم الأسنان
شددت على ضرورة تنظيف تقويم الأسنان، لعدم تراكم الراوسب الجيرية من بقايا الطعام، لافتة إلى ضرورة تنظيف الأسنان والتقويم باستخدام الفرشاة والمعجون والخيط الطبي والمضمضة، مع ضرورة الالتزام بالتالي:

- الابتعاد عن تناول الأطعمة الصلبة.

- تجنب الحلويات.

 

- التوقف عن تناول المشروبات الغازية.

- زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري.

 

الكونسلتو الطبي 

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