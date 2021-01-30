السبت 30-01-2021
الوكيل الاخباري

الملك: شعرت بهذه الاعراض بعد تلقي لقاح كورونا

انهيار جزء من طريق اربد عمان وتحويل حركة السير

القبول الموحد يُحدث بياناته لطلبة التكميلي - روابط

توجه حكومي لفتح المراكز الثقافية

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

تدهور حافلة وإصابات على طريق المية بالزرقاء

التربية للطلبة : كونوا على أُهبة الاستعداد عصر اليوم

إعادة فتح منشآت اقتصادية الإثنين

حجاوي لـ الوكيل : من المبكر الحديث عن إلغاء الحظر الجزئي

الملك : تلقيت لقاح كورونا التزاما بالتعليمات

السبت، 30-01-2021 01:05 م

للحامل المصابة بكورونا.. هذه الأطعمة تخفف من الأعراض

pregnancy-scaled


الوكيل الاخباري - قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح الغذائية للسيدات الحوامل المصابات بفيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان

وقالت اختصاصية التغذية غاييل صليبا:  "المرأة الحامل في زمن وباء كورونا بحاجة لنصائح غذائية أكثر من أي وقت مضى لتقوية مناعتها خلال فترة الحمل وللتخفيف من الأعراض التي قد تشعر بها في حال إصابتها بكورونا"، بحسب صحيفة "النهار".

وجاءت النصائح الغذائية التي قدمتها غاييل صليبا كالآتي:


وجبة خفيفة من اللوز
تشير دراسة أنجلو-الإيطالية الحديثة إلى أن اللوز هو الخيار الذي يجب ان تختاره الحامل لمنع الإصابة بنزلات البرد أثناء الإصابة بكورونا.
ويحتوي قشر اللوز على مواد كيميائية طبيعية تساعد خلايا الدم البيضاء في اكتشاف الفيروسات ومهاجمتها بأسرع وقت قبل الانتشار في الجسم.


الحصول على فيتامين "د"
يساهم فيتامين "د" (أشعة الشمس) في تقليص أعراض كورونا الشديدة من خلال تعزيز جهاز المناعة.
وبحسب دراسة أجريت في الدانمارك، فإن فيتامين "د" يلعب دورا رئيسيا في مساعدة الخلايا التائية في مهاجمة ومكافحة كورونا، وحماية المرأة من الأعراض الشديدة الناتجة عن كوفيد 19.

تناول فيتامين "سي"
يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" مثل الجوافة والكيوي والفلفل الملون والبرتقال، على تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض وبخاصة أمراض الجهاز التنفسي، التي يمكن أن تشتد أثناء الإصابة بالفيروس.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3e5612f89e90dc0bfbd51d6e36053233ba8e3d3d

قشر البطاطس يعالج الكثير من الأمراض

19(226)

مخاطر غير متوقعة للإفراط في تناول التين

1477909577_a

تجنبه فوراً.. مشروب يومي يعرض حياتك للخطر

doctor-consulting-with-patient-back-problems-physical-therapy-concept_t20_JzLnaP

أعراض تحذر من أمراض الكبد الخطيرة

6102462_041420-img-diabetes

خبيرة تكشف عن مخاطر إصابة مرضى السكري بفيروس كورونا

00_balding_Cutting-Edge-Treatment-Could-Be-the-End-of-Baldness_555634876_docent_FT

يطرح في الأسواق خلال 6 أشهر .. اكتشاف مستخلص نباتي يمكنه علاج الصلع

أخبار متعلقة
6102462_041420-img-diabetes

خبيرة تكشف عن مخاطر إصابة مرضى السكري بفيروس كورونا

Hibisscus-Iced-Tea

بزمن كورونا.. مشروب يقوي المناعة ويقي من أمراض أخرى

عادات-للتخلص-من-توتر-العمل (Custom)

عادات صحية تخلصك من التوتر المرتبط بالعمل

17150662_401 (Custom)

الكشف عن الفرق بين سعال فيروس كورونا وسعال المدخن

صورة-داخلية-1-64 (Custom)

علماء يجرون مقارنة بين الإصابة بكورونا ومرض الالتهاب الرئوي الشائع

20211916401330ZQ

لماذا تؤدي مكالمات الفيديو للشعور بالإجهاد؟