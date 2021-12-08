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الأربعاء، 08-12-2021 03:34 م

للحماية من أمراض الشتاء.. 10 إرشادات للعناية بطفلك

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الوكيل الإخباري - يعد الأطفال والرضع أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات والبكتيريا في موسم الشتاء، بسبب ضعف المناعة وانخفاض درجة حرارة الطقس.

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ومن أشهر المشكلات الصحية التي يمكن أن يتعرض لها الصغار في هذا الفصل هي أمراض والتهابات الجهاز التنفسي، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، حسبما نشر موقع " Firstcry parenting".

أعراض تظهر على الأطفال في الشتاء

 

-الكحة الجافة أو المصحوبة ببلغم.
-ارتفاع حرارة الجسم.
-صعوبة التنفس.
-صوت صفير أثناء النوم.
-ألم الصدر.
-سيلان الأنف.
-الإجهاد والرغبة في النوم.

 

إرشادات للعناية بالطفل في الشتاء

 

1-استخدام منقي الهواء بالمنزل للتخلص من الأتربة والغبار مع حلول العواصف وغيرها، حيث تزداد الأعراض سوءًا لدى الأطفال الذين يعانون من حساسية الصدر.
2-العناية بجلد الطفل عن طريق وضع الزيوت والكريمات المرطبة، والابتعاد عن استعمال الشامبو والصابون يوميًا منعًا للإصابة بجفاف الجلد.
3-تدليك جسم الطفل عدة مرات في اليوم الواحد لتحسين تدفق الدورة الدموية بالجسم،ما يقلل من التعرض لبرودة الأطراف ويقوي المناعة.
4-الحرص على تلقي الطفل جميع التطعيمات اللازمة في موعدها المحدد.
5-الحرص على تدفئة الطفل حسب درجة حرارة المكان، عن طريق ارتداء قبعة رأس وجاكيت وجوارب، والحرص على عدم التدفئة الزائدة.
6-التأكد من تدفئة الغرفة وإغلاق النوافذ ليلاً.
7-زيادة عدد مرات الرضاعة الطبيعية، لأن حليب الأم يحتوي على العدديد من العناصر الغذائية والأجسام المضادة التي تقوي المناعة.
8-زيادة السوائل التي يحصل عليها الأطفال فوق سن عام، لترطيب الجسم وتقوية المناعة، بما في ذلك الشوربة الدافئة.
9-تقديم الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن بعد إتمام عمر 6 أشهر لتقوية مناعة الطفل لمحاربة العدوى.
10-الحرص على النظافة الشخصية للطفل عن طريق غسل يديه باستمرار وتعقيم ألعابه وعدم مشاركة الأطباق والأكواب والمناشف مع الآخرين.

 

المصدر - الكونسلتو 

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