للحماية من أمراض الشتاء.. 10 إرشادات للعناية بطفلك

الوكيل الإخباري - يعد الأطفال والرضع أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات والبكتيريا في موسم الشتاء، بسبب ضعف المناعة وانخفاض درجة حرارة الطقس.

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ومن أشهر المشكلات الصحية التي يمكن أن يتعرض لها الصغار في هذا الفصل هي أمراض والتهابات الجهاز التنفسي، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، حسبما نشر موقع " Firstcry parenting".



أعراض تظهر على الأطفال في الشتاء

-الكحة الجافة أو المصحوبة ببلغم.

-ارتفاع حرارة الجسم.

-صعوبة التنفس.

-صوت صفير أثناء النوم.

-ألم الصدر.

-سيلان الأنف.

-الإجهاد والرغبة في النوم.

إرشادات للعناية بالطفل في الشتاء

1-استخدام منقي الهواء بالمنزل للتخلص من الأتربة والغبار مع حلول العواصف وغيرها، حيث تزداد الأعراض سوءًا لدى الأطفال الذين يعانون من حساسية الصدر.

2-العناية بجلد الطفل عن طريق وضع الزيوت والكريمات المرطبة، والابتعاد عن استعمال الشامبو والصابون يوميًا منعًا للإصابة بجفاف الجلد.

3-تدليك جسم الطفل عدة مرات في اليوم الواحد لتحسين تدفق الدورة الدموية بالجسم،ما يقلل من التعرض لبرودة الأطراف ويقوي المناعة.

4-الحرص على تلقي الطفل جميع التطعيمات اللازمة في موعدها المحدد.

5-الحرص على تدفئة الطفل حسب درجة حرارة المكان، عن طريق ارتداء قبعة رأس وجاكيت وجوارب، والحرص على عدم التدفئة الزائدة.

6-التأكد من تدفئة الغرفة وإغلاق النوافذ ليلاً.

7-زيادة عدد مرات الرضاعة الطبيعية، لأن حليب الأم يحتوي على العدديد من العناصر الغذائية والأجسام المضادة التي تقوي المناعة.

8-زيادة السوائل التي يحصل عليها الأطفال فوق سن عام، لترطيب الجسم وتقوية المناعة، بما في ذلك الشوربة الدافئة.

9-تقديم الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن بعد إتمام عمر 6 أشهر لتقوية مناعة الطفل لمحاربة العدوى.

10-الحرص على النظافة الشخصية للطفل عن طريق غسل يديه باستمرار وتعقيم ألعابه وعدم مشاركة الأطباق والأكواب والمناشف مع الآخرين.

المصدر - الكونسلتو