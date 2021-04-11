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الأحد، 11-04-2021 01:41 م

للوقاية من أمراض القلب.. أضف هذه المادة إلى نظامك الغذائي

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الوكيل الاخباري - كثيرا ما نسمع مقولة "صحتك في صحنك"، لكن وبتغير الظروف وتصنيع المواد الغذائية في وقتنا الحالي، أصبح من غير السهل الالتزام بأغذية صحية دائما لنحافظ على صحتنا وبالأخص القلب.

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إن النظام الغذائي هو المسؤول عن الصحة الجسدية والعقلية للأفراد، ويساهم إمداد الجسم بالمواد الغذائية اللازمة له يوميا في الحفاظ على وظائف أعضائه.


ومن بين أهم الأغذية التي تعزز صحة الجسم وتعزز من وظائف القلب والأوعية الدموية والتي يوصي أغلب الأطباء والاختصاصيين بتناوله هو السمك.


وقد تحدثت اختصاصية التغذية الروسية، سفيتلانا فوس، عن فوائد الاستهلاك المنتظم للأسماك وبالأخص سمك "الرنجة"، وعن علاقته بصحة القلب والأوعية الدومية.


وقالت سفيتلانا فوس: "إن سمك الرنجة له تأثير إيجابي على عمل جهاز القلب والأوعية الدموية وكذا الغدة الدرقية".


وأوضحت فوس أن "الأسماك تحتوي الكثير من المعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية والدهون الصحية".


وتابعت: "إن الأسماك تحتوي على أحماض "الأوميغا 3"، فلكل 100 غرام من السمك يقابله 2.4 غرام من "الأوميغا 3".

 

وأكدت فوس أن "الأشخاص الذين يستهلكون "أوميغا 3" بشكل منتظم، هم أقل الأشخاص عرضة للإصابة بالاكتئاب".


كما أشارت إلى أن "الأوميغا 3" تعمل على تحسين الجلد والبشرة وتجعلها ناعمة وتمنع كذلك ظهور التجاعيد المبكرة، بالإضافة إلى أنه مهم للدماغ وشبكية العين".


وتابعت: "إن "أوميغا 3" له تأثير إيجابي على نظام عمل القلب والأوعية الدموية لعدة أسباب، يمكن أن تسبب انخفاضا في الدهون الثلاثية، وتمنع فقدان مرونة الشرايين، وتقليل الالتهاب بشكل فعال".


وأضافت فوس: "إن تناول مقدار 100 غرام من سمك الرنجة يعادل بالتقريب حاجتك الاستهلاكية اليومية لعنصر اليود المهم للغدة الدرقية".


وختمت قولها بأن "سمك الرنجة يحتوي على مضادات الأكسدة القوية فيتامين E والسيلينيوم. كل من هذه العناصر الغذائية مهمة لعمل جهاز المناعة بشكل طبيعي".

 

سبوتنيك

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