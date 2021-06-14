للوقاية من سرطان الثدي عليك بهذه الأطعمة الصحية

الوكيل الإخباري _ يشكل سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات انتشاراً في العالم، وعادةً ما تكون التوعية بسرطان الثدي هي عن طريق الكشف المبكر عن المرض، إلا أن اللجوء إلى التغذية السليمة يعتبر جزءاً مهماً من علاج السرطان والتعافي منه وحتى الوقاية من سرطان الثدي أيضاً.



لذا، إليك عزيزتي مجموعة من الأطعمة التي يجب عليك تناولها، وهي كالتالي:

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1- الألياف الغذائية:

إستهلاك الألياف الغذاية لدعم الجهاز الهضمي والمساعدة على التخلص من الفضلات هي إحدى وسائل الوقاية من سرطان الثدي ، كما و تساعد الجسم على التخلص من السموم والحد من الأضرار التي يمكن أن تحدثها.



2- الصويا:

تعتبر الصويا مصدراً ممتازاً للبروتين والألياف وفيتامين ب والحديد والكالسيوم والأيسوفلافون الذي من الممكن أن يساعد على ربط الأستروجين وتخفيض خطر الإصابة بسرطان الثدي لأسباب متعلقة بالهرمونات.



3- أوميجا 3:

تقلل من خطر تطور الخلايا السرطانية.



4- الكركم:

هو نوع من التوابل يحتوي على خواص مضادة للالتهاب والأكسدة التي تقلل من نمو وتطور الخلايا السرطانية وبالتالي الوقاية من سرطان الثدي.





المصدر : الإمارات نيوز