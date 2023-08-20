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الأحد، 20-08-2023 11:46 م

لماذا تعود جرثومة المعدة بعد العلاج؟

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الوكيل الاخباري- أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن جرثومة المعدة من أكثر الأمراض التي تتكرر الإصابة بها بعد فترة قصيرة من علاجها.اضافة اعلان



وقال موافي  إن تناول الطعام خارج المنزل هو السبب الرئيسي لتكرار الإصابة بجرثومة المعدة، لأن الوجبات الجاهزة قد تكون ملوثة بالبكتيريا الحلزونية.

وحذر من التشارك في أدوات المائدة، مثل الملاعق والأطباق، مؤكدًا أن جرثومة المعدة قد تنتقل من المريض إلى الشخص السليم عن طريق اللعاب.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى وجود أمراض أخرى قد تنتقل إلى الإنسان عند تناول الطعام خارج المنزل، مثل التهاب الكبد الوبائي A، مشددًا على ضرورة الإقلاع عن هذه العادة الخاطئة.

 




 

 


 

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