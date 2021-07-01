الخميس 01-07-2021
الوكيل الاخباري

بعد تبادل لإطلاق النار.. الأمن يقبض على تاجر مخدرات في الرمثا

6 وفيات و533 اصابة كورونا جديدة

الخصاونة لوزير خارجية كندا: التبادل التجاري بيننا ما زال دون مستوى الطموح

التقاعد المبكر "يستنفد" الموارد المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي

الأردنيون يعودون اليوم إلى ' ما قبل كورونا'

الإعدام لشخص قتل زوجته حرقاً

محكمة أمن الدولة تعقد جلسة بالدعوى المتعارف عليها بقضية الفتنة

اغلاق 12 منشأة لعدم إلتزامها بالتدابير الوقائية

فحص الكشف عن كورونا للقادمين إلى العقبة "مجاني وتظهر نتيجته في 5 دقائق"

تأجيل النَّظر في قضية مستشفى السَّلط لشهرين

الخميس، 01-07-2021 04:29 م

لماذا لا يكسب بعض الناس وزنًا مهما تناولوا من طعام؟

image76-390x220


الوكيل الإخباري - لا يكتسب بعض الأشخاص الوزن وإن تناولوا الكثير من الطعام. ويتساءل الكثيرون عن سبب ذلك، بل إن أشخاصًا آخرين يشعرون بالغبن لأنهم يكتسبون الوزن وإن تناولوا كمية قليلة من الطعام خلال النهار.

اضافة اعلان


فما الذي يمكن أن يمنع زيادة الوزن رغم استهلاك كمية كبيرة من المأكولات يوميًا؟ إليك الإجابة العلمية.


السبب
من الممكن ألا يكتسب بعض الأشخاص الوزن وإن تناولوا الكثير من الطعام، ويرتبط هذا ببعض الأسباب التي يحب الكثيرون معرفتها، وهو ما تناولته دراسة أجريت في المملكة المتحدة حيث أظهرت أن بعض الأشخاص يتسمون بالنحافة الدائمة ولا يعانون من زيادة الوزن لأنهم لا يمتلكون الكثير من الجينات التي تزيد خطر ذلك.


وشملت الدراسة ثلاثة أنواع من الأشخاص:

10,400 شخص تمتعوا بوزن طبيعي.
2,000 شخص يعانون من السمنة.
1,600 شخص يتسمون بالنحافة.


وتوصل الباحثون إلى أن بعض الأشخاص يعانون من السمنة بسبب الاستعداد الوراثي، كما وجدوا أن الجسم يتعامل مع الطعام أحيانًا بحسب الجينات.


وأضافوا إلى هذا، عوامل أخرى منها سرعة عملية الأيض وعدد السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها ومدى قدرة الجسم على حرقها.


ومن أجل تجنب اكتساب الوزن الزائد؛ رأى الخبراء أنه من المهم القيام ببعض الخطوات الأساسية، ومنها التوقف عن تناول الأطعمة الجاهزة أي التي تحتوي على الدهون الضارة والسكريات واعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن.


ومن الضروري ممارسة التمارين الرياضية، وهكذا يمكن الحفاظ على قوام رشيق ومنع تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة، وهو ما يفعله بعض الأشخاص الذين يتناولون كمية غير قليلة من الطعام من دون أن يكتسبوا الوزن.

 

 

المصدر-  218


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ba1ba352-4469-43bc-8a1c-670163e4d02c-16x9-1200x676-1624956841-1624981152

مشاكل خطيرة يكشف عنها النعاس المستمر اثناء النهار

thumbnail_cbd250e4-a08f-445f-9a00-69b86d401d33-690-0000001b7e3317c5

اعراض واسباب الإكزيما عند الأطفال

فوائد-الأكل-ببطء

الفوائد الصحية للأكل ببطء

istock-1284882341

ايجابيات وسلبيات القيلولة على الجسم

tomato-soup-delish-h-1581453782

نصائح ذهبية .. أطعمة تضمن الشبع دون إفساد الحمية

tipos-de-luxacion-de-tobillo-500x332

علاج التواء الكاحل في المنزل

أخبار متعلقة
images-2021-04-21T220133.919

الكشف عن سبب الرغبة الشديدة بالنوم بعد تناول الطعام!

INAF_20181129081735129

تحذير.. فئة لا يجب أن تشرب الماء بالليمون على معدة فارغة

2019_3_25_16_8_30_691

احذر أن تدمج هذه الأطعمة فقد تؤدي إلى التسمم

a8cb13cd72e677ad232fd633b6e484479c0213cb

ما هي المدة القصوى لحفظ بقايا الطعام

Diabetes-5

نصائح لتناول الطعام خارج المنزل لمريض السكري

أسباب_الاستفراغ_عند_الأطفال

7 أسباب محتملة للشعور بالغثيان بعد الأكل وكيفية منع هذه الحالة