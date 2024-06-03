لماذا يسبب شرب الحلبة زيادة التعرق؟

الوكيل الإخباري - زيادة فرص التعرق له أكثر من سبب واحد، منها ممارسة النشاطات التي تؤدي إلى زيادة حرق السعرات الحرارية التي تسبب زيادة التعرق، بالإضافة إلى تناول بعض المشروبات التي تزيد من التعرق، ومن أشهر هذه المشروبات هي الحلبة.

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الحلبة وزيادة التعرق

كشفت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائي التغذية العلاجية، عن سبب زيادة الحلبة للتعرق، موضحة أن السبب وراء هذا أن الحلبة غنية بنسب عالية من الفسفور، فالملعقة الواحدة من حبوب الحلبة تحتوي على 35 جرامًا من الفسفور.



وأكدت أخصائي التغذية العلاجية، أن الفسفور من المعادن التي تساعد على توليد الطاقة، وتسهيل الحركات العضلية.



وأوضحت أنه بمجرد تناول الحلبة تزداد معدلات حرق السعرات الحرارية، مما يسفر عن هذا زيادة فرص التعرق، لأن معدل الطاقة زاد.



وأشارت الدكتورة مروة إبراهيم، أنه في حالة تناول الحلبة بكميات هائلة، يؤدي ذلك إلى إفراز رائحة عرق كريهة، لأن الجسم حصل على كميات فسفور عالية، فهذا يخرج مع سوائل الجسم فيسبب روائح كريهة.



وقالت إنه في حالة شربها بالكميات المعقولة لا يحدث رائحة عرق كريهة، منوهة أن المعدل الطبيعي لتناولها في اليوم الواحد كوبين فقط.

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