لمرضى ضغط الدم.. أطعمة ابتعد عنها فوراً

الوكيل الإخباري _ يعد ارتفاع ضغط الدم من اكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها العديد من الاشخاص ، ويلعب النظام الغذائي دورا مهما فيما يتعلق بضغط الدم، ولتجنب الآثار الجانبية لارتفاع ضغط الدم، ينصح خبراء في التغذية والطب تجنب تناول عدد من الأطعمة ، وهي :

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الملح

فهو من أكثر مصادر ارتفاع ضغط الدم، وذلك لتأثيره على توازن السوائل في الدم.



البيتزا المجمدة الجاهزة

تتضمن البيتزا المجمدة الجاهزة على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة والصوديوم.





المخللات

يتم إضافة الكثير من الملح أثناء تحضير المخللات، وذلك لمنع التعفن وإبقائها صالحة للأكل لأطول فترة ممكنة.



الحساء المعلّب

يوصي الخبراء من يعاني ارتفاعا في ضغط الدم الابتعاد عن الحساء المعلّب. وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم، فمثلا تحتوي علبة حساء الطماطم الواحدة على 1110 ميلي غراما من الصوديوم.





