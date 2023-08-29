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الثلاثاء، 29-08-2023 07:24 م

لمرضى نقص البوتاسيوم.. 6 أطعمة غنية به

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الوكيل الاخباري- لا يحصل معظم الناس على ما يكفي من البوتاسيوم، وهو معدن ضروري لصحة القلب والوقاية من الضغط المرتفع، لحسن الحظ هناك مجموعة من الفواكه الصيفية التي توفر الاحتياجات الغذائية اليومية من البوتاسيوم للجسم، تسهم في الحفاظ على مستويات البوتاسيوم متوازنة في الجسم.

فواكه صيفية غنية بالبوتاسيوم

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1-البطيخ
تناول قطعتين من البطيخ يوفر للجسم 641 ملليجرام من البوتاسيوم، يعد البطيخ أيضًا مصدرًا رائعًا للليكوبين، بالإضافة إلى الفيتامينات أ وسي وب 6، توفر فاكهة البطيخ 90% من الماء من محتواها، لذا قد يسهم تناول البطيخ في الشعور بالشبع ويجعله وجبة خفيفة تحتوي على سعرات حرارية قليلة جدًا.

2-الأفوكادو
توفر ثمرة أفوكادو واحدة 728 ملليجرام من البوتاسيوم، فضلًا عن كونها مصدرًا كبيرًا للدهون الصحية والألياف، يضفي الأفوكادو نكهة كريمية لطيفة على الأطعمة مثل صلصة مكرونة أو مع الخبز المحمص.

3-البابايا
تعد البابايا على 591 ملليجرام من البوتاسيوم، إضافًة إلى جرعة جيدة من مضادات الأكسدة على شكل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ، حيث تحتوي البابايا على العناصر الغذائية التالية:

-السعرات الحرارية: 119 سعر حراري.

-البروتين: 1.3 جرام.

-الكربوهيدرات: 30 جرامًا.

-الألياف الغذائية: 4.7 جرامات.

4-المانجو
تعد المانجو أحد الفواكه الغنية بالبوتاسيوم؛ حيث توفر 168 ملليجرام من البوتاسيوم لكل 100 جرام من المانجو، فضلًا عن احتوائها على عناصر غذائية أخرى مثل فيتامين سي ، إضافًة إلى الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع.

5-البرقوق
يمتاز البرقوق باحتوائه على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية إلى جانب السوربيتول، الذي يحافظ على صحة القلب فضلًا عن الحفاظ على مستويات ضغط الدم، حيث تحتوي ثمرة من البرقوق على 157 ملليجرام من البوتاسيوم، هي نسبة مرتفعة تسهم في توفير الاحتياجات الغذائية اليومية.

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6-العنب
يعتبر العنب أحد الفواكه المميزة في فصل الصيف، حيث يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة فضلًا عن كونه مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، حيث يوفر 100 جرام من العنب 191 ملليجرام من البوتاسيوم، لذا يوصي أطباء القلب بتناول العنب لأنه يحافظ على صحة القلب.

 




 

 


 

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