لمن يعاني ارتجاع المريء الحمضي.. ماذا تأكل 'دون أوجاع'؟

الوكيل الاخباري - يعاني كثيرون من ارتجاع المريء الحمضي والذي يحدث عندما تصعد محتويات المعدة للمريء، بعد ارتخاء العضلة العاصرة السفلية.

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ويتم التشخيص بالإصابة بهذا المرض إن تكرر الارتجاع أكثر من مرتين في الأسبوع.

وحسبما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي، فإن العديد من العوامل المتعلقة بالأغذية تساهم في زيادة ارتداد الحمض، مثل وضعية الجسم بعد الأكل، وكمية ونوعية الطعام التي تؤكل خلال الوجبة الواحدة.



ويساعد تعديل وضع الجسم إلى وضعية منتصبة بعد الوجبة الغذائية، وتناول كميات أصغر، في منع الارتجاع، هذا إلى جانب الحرص على تجنب عدد من الأطعمة والمشروبات التي تزيد من ارتجاع الحمض كما في القائمة التالية:



- الأغذية الدسمة والمقلية.

- المأكولات الحارة.

- الفواكه والخضروات.

- المشروبات مثل 'القهوة والشاي والمشروبات الغازية وعصير البرتقال والليمون".

- أغذية وأدوية أخرى: إلى جانب الأغذية المذكورة أعلاه، فإن أطعمة وأدوية أخرى تزيد من الارتجاع الحمضي مثل الشوكولاته ومكملات الحديد أو البوتاسيوم والإسبرين ومسكنات الآلام، والمضادات الحيوية، والأطعمة المصنّعة.

سكاي نيوز