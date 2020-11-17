لمن يعاني من الأرق!.. إليك هذه الاطعمة

الوكيل الاخباري - ذكر تقرير نشره موقع Bicycling المتخصص أنه يمكن لتناول بعض أنواع الطعام أن يساعد على التخلص من الأرق، وذكر في هذا السياق الفاصولياء وهو ما أكدته نتائج دراسة حديثة حيث لفتت إلى أن تناول الاطعمة الغنية بالألياف ومنها الفاصولياء يساعد على تحسين نوعية النوم.

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كما تبين أنه يمكن في هذا الاتجاه الاستفادة من عصير الكرز حامض الطعم لأنه يحتوي على الميلاتونين الذي يمكّن الجسم من النوم.



ومن الاطعمة التي يمكن الاعتماد عليها للتخلص من الأرق أيضاً سمك السلمون، وهو ما أشارت إليه الدراسة حيث وجد الباحثون أن الاشخاص الذين تناولوا هذا النوع من السمك 3 مرات أسبوعياً باتوا ينامون بشكل أفضل من قبل.



كذلك تبين أنه يمكن الاعتماد على تناول البطاطا الحلوة وهو ما وجده الباحثون وأعادوا هذا إلى غناها بالكربوهيدرات التي تساعد على نقل الحمض الاميني إلى الدماغ حيث يستخدم من أجل صنع السيروتونين الذي يساعد على الاسترخاء، ولهذا نصح الخبراء بتناول هذا النوع من الطعام في المساء.

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