لن تصدق.. نباتات تعالج دوالي الساقين

الوكيل الإخباري _ يعد الدوالي إحدى المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثير من الاشخاص نتيجة ضعف العائد الوريدي، اي الدم العائد إلى القلب عن طريق الوريدين الأَجوفين السفلي والعلوي، ما يسبب الشعور بالألم عند الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة ، وهناك مجموعة من النباتات الغنية بالفلافونويدات، والتي تملك تأثيرًا فعالًا يحمي من دوالي الساقين، وابرز هذه النباتات :

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1- كستناء الحصان، أو تسمّى أحيانا كستناء الخيل، أو كستناء الهند، لتسكين الألم.



2- الآس البري الشائك أو العنّاب البري، الذي يفيد في تخفيف الألم، والشعور بالخمول والثقل.



3- الكرمة الحمراء للحد من التورم، والمحافظة على مرونة الأوعية الدموية.



4- بندق الساحرة، أو ويتش هازل، لتقليل نفاذية الشعيرات الدموية، وزيادة مقاومة الأوعية الدموية عندما تكون الأوردة حساسة جدًّا للّمس، وتُظهر آثار الكدمات لدى مواجهة أدنى صدمة.



المصدر : الامارات نيوز



