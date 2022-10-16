مادة غذائية تزيد من حموضة المريء

الوكيل الإخباري-حثّت دراسة جديدة من يعانون من الحموضة على تقليل استهلاك السكريات البسيطة والكربوهيدرات، بعدما أثبتت تجربة أن تقليل عدد ملاعق السكر يؤدي إلى تحسين درجة حموضة المريء.

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وأجرى الدراسة فريق من جامعة فاندربيلت، وهي جامعة متخصصة في مجالات البحث، ونُشرت النتائج في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي.



وكشفت النتائج عن أن الإفراط في تناول السكريات البسيطة، يلعب دوراً في زيادة درجة الحموضة.



ويُعرف السكر البسيط بأنه ملاعق السكر التي تتم إضافتها لقهوة والشاي وغيرهما من المشروبات، بينما تُعرف السكريات المضافة بأنها التحلية المستخدمة في الحلويات.



وشارك في تجربة الدراسة 98 مريضاً بارتجاع حمض المريء، واستمرت التجربة 16 أسبوعاً، وتبين أن خفض استهلاك السكريات والكربوهيدرات يؤدي إلى نتائج إيجابية في علاج الحموضة، وأن خفض الدهون وحده لا يكفي وإن كان له تأثير إيجابي أيضاً.

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