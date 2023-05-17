ماذا يحدث لجسمك عند تناول جلد الدجاج؟

الوكيل الإخباري- يميل البعض إلى تناول جلد الدجاج المتبل بالصوص والبهارات أو تغطيه طبقة مقرمشة لذيذة، وتحمل تلك العادة بعض الفوائد والأضرار الصحية على حد سواء.

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نستعرض في التقرير التالي بعض الفوائد والأضرار الموجودة في جلد الدجاج، وفقًا لموقع "Fit Day"، كالتالي:



فوائد جلد الدجاج



من المعروف أن جلد الدجاج يحتوي على كمية وفيرة من الدهون، وفي كثير من الأحيان، تعد الدهون الموجودة في الأطعمة الحيوانية من فئة الدهون المشبعة التي تزيد معدلات الكوليسترول ومخاطر الإصابة بأمراض القلب، إلا أن الغالبية العظمى من الدهون الموجودة في جلد الدجاج تنتمي إلى الدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، وفقًا لما جاء في دراسة أجرتها مدرسة هارفارد للصحة العامة.



ويذكر أن قطعة واحدة من جلد الدجاج بحجم 28 جرامًا تحتوي على 3 جرام من الدهون المشبعة مقابل 8 جرام من الدهون غير المشبعة، كما يساعد طبخ الدجاج دون نزع الجلد في الحفاظ على اللحم من الجفاف وفقدان المياه الموجودة به.





أضرار جلد الدجاج



هناك بعض الأضرار الصحية وراء تناول جلد الدجاج، والتي تتلخص في إضافة المزيد من السعرات الحرارية والدهون إلى الوجبة اليومية، فعلى سبيل المثال، يحتوي كوب واحد من صدور الدجاج منزوعة الجلد على 231 سعر حراري، في حين يحتوي الكوب نفسه من صدور الدجاج بالجلد على 276 سعر حراري.



وعلى الرغم من احتواء الغالبية العظمى من جلد الدجاج على دهون غير مشبعة، لكن لا يمكن إنكار وجود 3 جرام من الدهون المشبعة أيضًا.



وتوصي الجمعية الأمريكية للقلب بضرورة الحد من الدهون المشبعة في الوجبات بنسبة 5 أو 6% من إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا، بمعنى أن يحصل الشخص الذي يتناول 2000 سعر حراري يوميًا على 13 جرامًا فقط من الدهون المشبعة.



الدهون المشبعة VS الدهون غير المشبعة

تحتوي الأطعمة المختلفة على دهون مشبعة وغير مشبعة، ويراعى تناول الدهون غير المشبعة بشكل أكبر، باعتبارها مفيدة لصحة القلب على عكس الدهون المشبعة التي تزيد الكوليسترول السيئ وتعرض القلب للمشكلات الصحية المختلفة.



ولا تحتوي الدهون المشبعة على روابط ثنائية في تركيبها الكيميائي، فهي "مشبعة" مع ذرات الهيدروجين بسبب تركيبها الكيميائي، وملتحمة ببعضها بشكل قوي في درجة حرارة الغرفة، أما الدهون غير المشبعة عادة ما تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة، وتحتوي على واحد أو أكثر من الروابط.



ومن بين الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة: المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو والأسماك التي تحتوي على أوميجا 3 (التونة- السلمون وغيرها).

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة: لحوم الحيوانات، بعض الزيوت مثل زيت جوز الهند، منتجات الألبان، المقرمشات المغلفة مثل الكوكيز والمعجنات والشيبس، واللحوم المصنعة مثل السجق.



