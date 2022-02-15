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الثلاثاء، 15-02-2022 03:06 م

ماهي أعراض أملاح الكلى وكيف يمكن تشخيصها

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الوكيل الإخباري - ماهي أعراض أملاح الكلى وكيف يمكن تشخيصها، أملاح الكلى أو حصوات الكلى هي بلورات مختلفة الحجم، تتكون في الكلى نتيجة لزيادة مستوى الأملاح في الدم، لأن الكلية مسئولة عن تصفية الدم فإنها تلتقط تلك الأملاح الزائدة وتتراكم بداخلها مكونة أملاح الكلى.

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عادة ما تظهر أعراض أملاح الكلى بعد تفاقم الحالة ومرور وقت طويل من الإصابة به:

 

1- مشاكل في التبول وحسر البول وتكرار التبول وعدم التفريغ الكامل للبول.
ظهور دم في البول وتغير في لونه ورائحة.
2- الإصابة بالمغص الكلوي ويعني نوبات من الألم الشديد في إحدى جانبي البطن أو الظهر حسب مكان الكلية المتضررة.
3- الشعور المستمر بالبرد وحدوث القشعريرة بشكل متكرر.
4- الإصابة بالحمى التي يرافقها الشعور بالغثيان وحدوث القيء.

 

أسباب أملاح الكلى
1- السمنة وزيادة الوزن.
2- اتباع نمط غذائي مليء بالأملاح والصوديوم.
3- قلة شرب الماء والسوائل والإصابة بالجفاف.
4- بعض الأمراض المعوية تسبب تراكم للكالسيوم والأملاح في الدم مثل الالتهابات.
5- بعض الأدوية تزيد من تكون الأملاح في الكلى.
6- التقدم في السن وضعف العمليات الحيوية.

 

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