ما اسباب نزيف الدماغ المفاجئ؟

الوكيل الإخباري - يعد نزيف المخ من أكثر الحالات خطورة، والتي قد تؤدي إلى قتل الدماغ ومنع تدفق الدم.



قد يحدث نزيف في الأجزاء الداخلية من الجمجمة بسبب انفجار شريان في الدماغ.





أنواع نزيف الدماغ

هناك عدد قليل من أنواع نزيف الدماغ، منها:



- نزيف داخل المخ: نزيف يحدث داخل المخ.

- نزيف تحت العنكبوتية: نزيف بين الدماغ والأغشية التي تغطيها.

- نزيف تحت الجافية: تحت الطبقة الداخلية من الجافية وفوق الدماغ.

- نزيف فوق الجافية: نزيف بين الجمجمة والدماغ.

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ما هي الأسباب والعوامل المؤثرة؟



1 - رضوض الرأس: الإصابة الناتجة عن سقوط أو ضربة في الرأس هي السبب الأكثر شيوعا للنزيف في المخ لمن تقل أعمارهم عن 50 عاما.

2- ضغط الدم المرتفع: يمكن لهذه الحالة المزمنة على مدى فترة زمنية طويلة أن تسبب إضعاف جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم غير المعالج بالتالي حدوث نزيف الدماغ.

3- تمدد الأوعية الدموية: يحدث ضعف في جدار الأوعية الدموية التي تتضخم كما يمكن أن تنفجر وتنزف إلى الدماغ مما يؤدي إلى السكتة الدماغية.

4 - شذوذ في الأوعية الدموية: قد تحدث تشوهات شريانية وريدية تسبب ضعفا في الأوعية الدموية في الدماغ وما حولها خاصة عند الولادة، وعادة لا يتم تشخيصها إلا في حالة تطور الأعراض.

5 - اعتلال الأوعية الدموية: وهو خلل في جدران الأوعية الدموية والتي تحدث في بعض الأحيان مع الشيخوخة وارتفاع ضغط الدم، مما يسبب حدوث نزيف دون أن يلاحظها أحد.

6 - اضطرابات الدم أو النزف: يمكن أن يساهم الهيموفيليا وفقر الدم المنجلي في انخفاض مستويات الصفائح الدموية بالتالي حدوث نزيف في المخ.

7 - مرض الكبد: ترتبط أمراض الكبد بزيادة النزف بشكل عام.



أعراض نزيف الدماغ

تشمل أعراض نزيف المخ أو الدماغ بالآتي:



1 - صداع حاد مفاجئ.

2 - ضعف في الذراع أو الساق.

3 - الغثيان أو القيء.

4 - التغيرات في الرؤية.

5 - صعوبة الكلام أو فهم الكلام.

6 - صعوبة في البلع.

7 - فقدان التوازن.

8 - شعور غير طبيعي في حاسة الذوق.

9 - فقدان الوعي.



كيف يتم علاج نزيف الدماغ؟



1 - علاج ارتفاع ضغط الدم: تشير الأدلة إلى أن 80 % من مرضى النزيف الدماغي لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم، ويمكنك السيطرة على نظامك الغذائي وممارسة الرياضة أو تناول الأدوية للتقليل من مخاطره.

2 - عدم تعاطي المخدرات: مثل الكوكايين، لأنها يمكن أن تزيد من خطر النزيف في الدماغ.

3 - استخدام أساليب وقائية: لتجنب الصدمات والحوادث التي تصيب الرأس، مثل: ارتداء الخوذة عند استخدام الدراجة النارية، ووضع حزام المقعد في السيارة.

4 - إجراء الجراحة التصحيحية: إذا كنت تعاني من تشوهات مثل تمدد الأوعية الدموية، قد تساعد الجراحة على منع النزيف في المستقبل.



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