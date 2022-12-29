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الخميس، 29-12-2022 09:33 ص

ما تأثير القهوة والشاي الأخضر على ضغط الدم؟

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الوكيل الإخباري-قالت دراسة يابانية حديثة إن الاستهلاك المفرط للقهوة يزيد من مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد. لكن لم يلاحظ نفس التأثير من تناول الشاي الأخضر رغم احتوائه على الكافيين.

ونُشرت الدراسة في مجلة جمعية القلب الأمريكية، وقالت إن التأثير المفيد للقهوة يعتمد على مستوى ضغط الدم لدى الفرد. وفي مرضى ارتفاع ضغط الدم الشديد، يمكن أن تسبب القهوة زيادة حادة في ضغط الدم، يزداد معها الخطر على القلب.

وأجريت الدراسة في جامعة تسوكوبا اليابانية، واعتمدت على بيانات 18609 شخصاً، ثلثهم من الرجال، من 24 منطقة في جميع أنحاء اليابان.

وأظهرت النتائج أن تناول فنجانين أو أكثر من القهوة يومياً يزيد من مخاطر الوفيات المرتبطة بأمراض القلب بين المصابين بارتفاع ضغط الدم من الدرجة الثانية والثالثة. ولم تُلاحظ نفس العلاقة بين من لديهم ضغط دم طبيعي أو ارتفاع من الدرجة الأولى في الضغط.

ولم يثبت أن استهلاك الشاي الأخضر يزيد من مخاطر الوفيات المرتبطة بأمراض القلب بين المصابين بارتفاع ضغط الدم من أي درجة.

بل وجدت الدراسة أن من يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويتناولون 5 إلى 6 أكواب من الشاي الأخضر يومياً يقل لديهم خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب بشكل طفيف.

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