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الأحد، 04-12-2022 01:04 م

ما تأثير تناول الأطعمة المليئة بالكربوهيدرات على الصحة ؟

ما_هي_اطعمة_الكربوهيدرات


الوكيل الإخباري-أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن الكربوهيدرات تعتبر من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فهي تمده بالطاقة اللازمة للعمليات الحيوية والحركة والتركيز طوال اليوم.

ويعتبر تجنب الكربوهيدرات بشكل كامل أمراً مستحيلاً، فهي تعد عنصراً أساسياً في العديد من الأطعمة، وعلى الرغم من حاجة الجسم لها فإن الإفراط في تناولها يتسبب في كثير من الأضرار ومنها الشعور بالتعب.

ويترتب على تناول الكربوهيدرات الشعور بالحيوية لكن لفترة قصيرة، وذلك بسبب ارتفاع سكر الدم المفاجئ، ولخفضه يتم إفراز الإنسولين، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر مرة أخرى، ويترتب عليه اختفاء دفعة الطاقة التي أطلقها الجسم في البداية بنفس السرعة التي ظهرت بها تاركة وراءها شعوراً بالتعب، ويتضح هذا التأثير بشكل خاص على الكربوهيدرات "البسيطة"، كما أنه يظهر أيضاً على شكل نوبات من الجوع الشديد والحالة المزاجية السيئة.

وفي النهاية نصح خبراء التغذية الألمان بالاعتماد على الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في أطعمة مثل البطاطا، مع استبدال الدقيق الأبيض بالحبوب الكاملة، والتي تكون أبطأ في الهضم وتمد الجسم بالمزيد من العناصر والفيتامينات المهمة.

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