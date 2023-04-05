ما حقيقة ان الحلويات تعمل على انخفاض ضغط الدم ؟

الوكيل الإخباري- يظن البعض أن تناول السكريات يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع، على عكس الأملاح التي تزيد قراءات الضغط وترفع مستوياته في الجسم.



في الحقيقة، لا تنطبق هذه النظرية على ما يحدث بالجسم على الإطلاق عند تناول السكريات، حسبما نشر موقع "Health".



السكريات وارتفاع ضغط الدم

يلعب السكر دورًا رئيسيًا في زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لأن السبب الرئيس في كل هذا هو اضطراب التمثيل الغذائي للفركتوز بعد تناول كمية كبيرة من الأطعمة الغنية بالسكر المعالج.



يتم تحويل الفركتوز الزائد إلى دهون عن طريق الكبد، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.



يتكون السكر من الجلوكوز والفركتوز، ويتم تحويل الجلوكوز إلى طاقة عن طريق الخلايا، لكن لا يمكن استقلاب الفركتوز إلا في الكبد.



وعند تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الفركتوز، مثل المحليات في العصائر والمشروبات الغازية، فإن كمية الفركتوز ستكون زائدة وتتحول إلى دهون مخزنة عن طريق الكبد، أما تناول السكر من المنتجات الطبيعية (الفواكه) ليس ضارًا ولكنه مفيد جدًا للجسم.



يزيد الإكثار من السكر من ضغط الدم الانقباضي بمقدار 6.9 ملم زئبقي وضغط الدم الانبساطي 5.6 ملم زئبقي.



ويجب العلم بأن الوجبات السريعة والمعجنات يتم إضافة السكر إليها أيضًا، لذا يجب الحد من تناول تلك الأطعمة.



كم ملعقة سكر يمكن تناولها في اليوم؟

يجب أن يقتصر تناول السكر في اليوم على 6 ملاعق صغيرة للرجال، أي ما يعادل 25 جرامًا من السكر، وللنساء 9 ملاعق صغيرة، أي ما يعادل 36 جرامًا من السكر.

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