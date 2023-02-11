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السبت، 11-02-2023 09:27 ص

ما فائدة تناول 3 بيضات في الأسبوع ؟

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الوكيل الإخباري- قالت دراسة يونانية جديدة إن تناول بيضة واحدة إلى 3 بيضات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بأكثر من النصف.

وتفيد الدراسة بأن البيض يمكن أن يكون عاملاً وقائياً من المخاطر على القلب إذا تم تناوله بكميات ضئيلة، وهي نتيجة تعزّز الجدل القائم منذ فترة عن تأثير البيض على الصحة.

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واستطلعت الدراسة 3042 شخصاً في منطقة أثينا متوسط أعمارهم 45 عاماً، وبينهم 1514 رجلاً، حول عادات استهلاك البيض خلال 10 سنوات.


وأجريت الدراسة تحت إشراف الدكتورة أنجيلا زيفكوفيتش، رئيسة مختبر زيفكوفيتش في جامعة كاليفورنيا.


ويؤخذ على الدراسة مقارنتها بين عادات استهلاك البيض مقابل استهلاك منتجات اللحوم كالنقانق، وعدم مقارنتها تأثير البيض والنظام الغذائي النباتي، وكذلك اعتمادها على الإبلاغ الذاتي عن العادات الغذائية، وهو غير دقيق في العادة.


وتوصلت الدراسة إلى أن تناول بين 4 و7 بيضات في الأسبوع أقل خطراً على صحة القلب من تناول اللحوم المصنعة، وأن لتناول بيضة إلى 3 بيضات فقط أسبوعياً تأثير وقائي مفيد للقلب.

 

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